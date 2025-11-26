Relax antes de fin de año: cuándo es el último fin de semana largo de 2025 y qué feriados quedan

Las escapadas fugaces son la tendencia de esta temporada, por eso te contamos cuándo es el último fin de semana largo que habrá antes de despedir el año y cuáles son los feriados que quedan. Estos fueron oficializados por el Gobierno en el mes de septiembre.

El Gobierno ha publicado el calendario oficial de feriados, confirmando que el lunes 8 de diciembre será día de descanso en conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción de María. Es decir, que el segundo fin de semana de diciembre será un fin de semana largo.

El siguiente feriado será el 25 de diciembre, para Navidad, y es considerado inamovible.

Fin de semana con récord turístico en todo el país: Río Negro, una de las provincias con mejores números

El fin de semana largo favoreció al turismo y arrojó un resultado positivo en todo el país, con un incremento de turistas circulando por diferentes destinos y un alza en el nivel de gasto. En Río Negro la situación fue favorable tanto en la zona cordillerana como en la costa atlántica.

En San Carlos de Bariloche la ocupación alcanzó al 85%, mientras que en Las Grutas superó el 70% y Playas Doradas el 80%. También la región de los Valles se vio muy transitada durante los cuatro días. El gasto promedio diario por persona fue de $ 90.000.

A nivel país, se desplazaron 1.700.000, lo que representa un alza de 21% comprando con el fin de semana del año pasado, según datos suministrados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).