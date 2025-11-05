Resultados del Quini 6: ¿Quiénes fueron los afortunados del miércoles 5 de noviembre 2025?

¿La fortuna te eligió este miércoles 5 de noviembre de 2025? Quini 6 volvió a poner en juego un pozo millonario y la expectativa por un nuevo afortunado fue total. Con la mira puesta especialmente en el «Siempre Sale», que garantiza un ganador sí o sí, la suerte estuvo más cerca que nunca.

Revisá acá tu boleta: te traemos todos los resultados del sorteo de Quini 6 de este miércoles 5 de noviembre 2025 y los números ganadores para que descubras si esta vez tus sueños se hicieron realidad.

Quini 6: todos los números del sorteo del miércoles 5 de noviembre 2025

TRADICIONAL:

Números sorteados: 09 – 12 – 21 – 29 – 33 – 36

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $650.000.000

Con cinco aciertos: 42 ganadores, que recibirán $666.623

Con cuatro aciertos: 2.834 ganadores, que recibirán $2.963

LA SEGUNDA

Números sorteados: 14 – 18 – 30 – 35 – 41 – 45

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $1.183.121.434

Con cinco aciertos: 14 ganadores, que recibirán $1.999.870

Con cuatro aciertos: 776 ganadores, que recibirán $10.824

REVANCHA

Números sorteados: 01 – 12 – 24 – 31 – 32 – 38

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $5.415.222.789

SIEMPRE SALE

Números sorteados: 09 – 17 – 24 – 30 – 34 – 40

Con cinco aciertos: 21 ganadores, que recibirán $11.959.408

POZO EXTRA

980 ganadores, que recibirán $132.653

Quini 6: ¿Qué premios se repartieron en el sorteo de este miércoles 5 de noviembre 2025?

Quini 6 puso en juego otro pozo millonario en el sorteo 3.314 de este miércoles 5 de noviembre 2025, que quedó vacante en la mayoría de las categorías con seis aciertos.

Sin embargo, se repartieron otros premios. Estos son:

Sorteo Tradicional : 5 aciertos – 25 ganadores con premio de más de 1 millón de pesos.

: – 25 ganadores con premio de más de 1 millón de pesos. Sorteo La Segunda : 5 aciertos – 21 ganadores con premio de más de 1,6 millones de pesos.

: – 21 ganadores con premio de más de 1,6 millones de pesos. Sorteo Siempre Sale: 5 aciertos – 13 ganadores con premio de más de 24 millones de pesos.

Quini 6: ¿Qué premios se reparten en el próximo sorteo de este miércoles 21 de octubre 2025?

Quini 6 informó oficialmente, en sus canales de redes sociales, que el premio de este domingo 9 de noviembre de 2025 se agranda para los apostadores:

El premio será de un pozo estimado de $9.500.000.000.

Se repartirán en el sorteo 3.319 desde las 21:15 de ese día.