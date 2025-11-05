Resultados del Quini 6: ¿Quiénes fueron los afortunados del miércoles 5 de noviembre 2025?
Este miércoles 5 de noviembre 2025, Quini 6 repartió un nuevo y superlativo pozo millonario. Acá, repasamos cómo fueron las jugadas y los números ganadores en los distintos sorteos, con seis y cinco aciertos. Controlá tu cartón.
¿La fortuna te eligió este miércoles 5 de noviembre de 2025? Quini 6 volvió a poner en juego un pozo millonario y la expectativa por un nuevo afortunado fue total. Con la mira puesta especialmente en el «Siempre Sale», que garantiza un ganador sí o sí, la suerte estuvo más cerca que nunca.
Revisá acá tu boleta: te traemos todos los resultados del sorteo de Quini 6 de este miércoles 5 de noviembre 2025 y los números ganadores para que descubras si esta vez tus sueños se hicieron realidad.
Quini 6: todos los números del sorteo del miércoles 5 de noviembre 2025
TRADICIONAL:
- Números sorteados: 09 – 12 – 21 – 29 – 33 – 36
- Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $650.000.000
- Con cinco aciertos: 42 ganadores, que recibirán $666.623
- Con cuatro aciertos: 2.834 ganadores, que recibirán $2.963
LA SEGUNDA
- Números sorteados: 14 – 18 – 30 – 35 – 41 – 45
- Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $1.183.121.434
- Con cinco aciertos: 14 ganadores, que recibirán $1.999.870
- Con cuatro aciertos: 776 ganadores, que recibirán $10.824
REVANCHA
- Números sorteados: 01 – 12 – 24 – 31 – 32 – 38
- Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $5.415.222.789
SIEMPRE SALE
- Números sorteados: 09 – 17 – 24 – 30 – 34 – 40
- Con cinco aciertos: 21 ganadores, que recibirán $11.959.408
POZO EXTRA
- 980 ganadores, que recibirán $132.653
Quini 6: ¿Qué premios se repartieron en el sorteo de este miércoles 5 de noviembre 2025?
Quini 6 puso en juego otro pozo millonario en el sorteo 3.314 de este miércoles 5 de noviembre 2025, que quedó vacante en la mayoría de las categorías con seis aciertos.
Sin embargo, se repartieron otros premios. Estos son:
- Sorteo Tradicional: 5 aciertos – 25 ganadores con premio de más de 1 millón de pesos.
- Sorteo La Segunda: 5 aciertos – 21 ganadores con premio de más de 1,6 millones de pesos.
- Sorteo Siempre Sale: 5 aciertos – 13 ganadores con premio de más de 24 millones de pesos.
Quini 6: ¿Qué premios se reparten en el próximo sorteo de este miércoles 21 de octubre 2025?
Quini 6 informó oficialmente, en sus canales de redes sociales, que el premio de este domingo 9 de noviembre de 2025 se agranda para los apostadores:
- El premio será de un pozo estimado de $9.500.000.000.
Se repartirán en el sorteo 3.319 desde las 21:15 de ese día.
Comentarios