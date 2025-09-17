Santoral del 17 de septiembre 2025: por qué la Iglesia Católica celebra a San Roberto Belarmino

San Roberto Belarmino fue un cardenal, teólogo y santo italiano del siglo XVI, conocido por su erudición, su defensa de la fe católica y su papel en la Contrarreforma. Nació el 4 de octubre de 1542 en Montepulciano, en la Toscana, Italia, y murió el 17 de septiembre de 1621 en Roma.

Belarmino fue un erudito destacado desde una edad temprana y entró en la Compañía de Jesús (jesuitas) en su juventud. Se destacó por su habilidad como profesor, predicador y escritor, y desempeñó un papel importante en la defensa de la fe católica contra las herejías de su tiempo, especialmente el protestantismo.

San Roberto Belarmino es conocido por sus numerosas obras teológicas, en las que abordó una amplia gama de temas relacionados con la doctrina católica y la controversia religiosa de su época. También desempeñó un papel importante en la reforma interna de la Iglesia y en la educación teológica de los sacerdotes y seminaristas.

Belarmino fue nombrado cardenal en 1599 y participó en el Concilio de Trento, donde contribuyó significativamente a la formulación de la doctrina católica. Fue canonizado por el Papa Pío XI en 1930 y declarado doctor de la Iglesia por el mismo pontífice en 1931.

La fiesta de San Roberto Belarmino se celebra el 17 de septiembre en el calendario litúrgico católico, en memoria de su vida de santidad y su contribución a la defensa y promoción de la fe católica.

Oración a San Roberto Belarmino

Señor, tú que dotaste a san Roberto Belarmino de santidad y sabiduría admirable para defender la fe de tu Iglesia, concede a tu pueblo, por su intercesión, la gracia de vivir con la alegría de profesar plenamente la fe verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

Amén.