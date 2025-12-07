Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte de energía programado para el lunes 8 en Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza (CALF) informó que este lunes 8 de diciembre se realizará un corte programado de energía eléctrica en un amplio sector de Neuquén capital, debido a trabajos de remodelación y reconfiguración de la red de distribución.

Corte de energía programado para el lunes 8 de diciembre en Neuquén

Según detalló la entidad, la interrupción del servicio se llevará a cabo entre las 6:00 y las 13:00, afectando la zona comprendida desde Ignacio Rivas hasta Avenida Olascoaga, y entre J.J. Lastra y Lanín.

El corte fue autorizado por el Órgano de Control Municipal y tiene como objetivo remodelar la línea de distribución troncal y conectar una nueva traza, tareas consideradas esenciales para mejorar la calidad y estabilidad del suministro eléctrico en la ciudad.

CALF recomendó a los vecinos y comercios del área afectada tomar las precauciones necesarias durante el período sin energía. Además, recordaron que los trabajos están sujetos a las condiciones climáticas, por lo que los horarios y límites del corte podrían modificarse levemente.

La cooperativa mantiene disponible su asistente virtual LUMI, que puede ser contactado vía WhatsApp al número oficial para consultas y asistencia durante la jornada.