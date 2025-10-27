ESCUCHÁ RN RADIO
Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte de luz programado para este martes 28 de octubre

La interrupción en el servicio eléctrico será para remodelar líneas de media y baja tensión y el mantenimiento de una subestación subterránea. Los sectores que alcanzará y horarios a tener en cuenta.

Redacción

Por Redacción

Foto: Florencia Salto.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que abarcará tres sectores de la ciudad este martes. Por ello solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Los cortes de luz programados en Neuquén este martes 28: zonas y horarios

CALF indicó que el corte programado para este martes 28 de octubre será de la siguiente forma:

  • De 7.30 a 12.00: Distrito 5. Remodelación en líneas de Media Tensión para energizar una nueva subestación transformadora para abastecer nuevos usuarios.
  • De 8.00 a 10.30: Simón Bolivar 710. Mantenimiento de líneas de baja tensión subterráneas.
  • De 8.30 a 11.00: Arsat – Unco. Mantenimiento en subestación transformadora.

