Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte de luz programado para este martes 28 de octubre

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que abarcará tres sectores de la ciudad este martes. Por ello solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Los cortes de luz programados en Neuquén este martes 28: zonas y horarios

CALF indicó que el corte programado para este martes 28 de octubre será de la siguiente forma:

De 7.30 a 12.00: Distrito 5. Remodelación en líneas de Media Tensión para energizar una nueva subestación transformadora para abastecer nuevos usuarios.

De 8.00 a 10.30: Simón Bolivar 710. Mantenimiento de líneas de baja tensión subterráneas.


