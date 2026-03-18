Servicio a la comunidad: CALF programó dos cortes de luz para el jueves 19 de marzo en Neuquén
Las interrupciones en el servicio eléctrico serán para hacer distintas tareas de mantenimiento en instalaciones. Los sectores que alcanzará y horas a tener en cuenta.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó dos cortes programados de luz que alcanzará a dos sectores de la ciudad de Neuquén el próximo jueves 19 de marzo
Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.
Corte de luz programado en Neuquén: zonas y horarios afectados el 19 de marzo
CALF indicó que los cortes programados para este jueves serán de la siguiente forma:
Zona 1: Conquistadores del Desierto y Ciudad Industrial
- Horario: De 07:00 a 13:00 h.
- Motivo: Realizar mantenimiento y remodelar instalaciones troncales de distribución.
- Autorización: Corte autorizado por Órgano de Control Municipal.
Zona 2: Barrio La Zagala
- Horario: De 07:30 a 11:30 h.
- Motivo: Mantenimiento y remodelación de Subestación Transformadora para colocar medición inteligente.
- Autorización: Corte autorizado por Órgano de Control Municipal.
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