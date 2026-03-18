Servicio a la comunidad: CALF programó dos cortes de luz para el jueves 19 de marzo en Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó dos cortes programados de luz que alcanzará a dos sectores de la ciudad de Neuquén el próximo jueves 19 de marzo

Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Corte de luz programado en Neuquén: zonas y horarios afectados el 19 de marzo

CALF indicó que los cortes programados para este jueves serán de la siguiente forma:

Zona 1: Conquistadores del Desierto y Ciudad Industrial

Horario: De 07:00 a 13:00 h.

De 07:00 a 13:00 h. Motivo: Realizar mantenimiento y remodelar instalaciones troncales de distribución.

Realizar mantenimiento y remodelar instalaciones troncales de distribución. Autorización: Corte autorizado por Órgano de Control Municipal.

Zona 2: Barrio La Zagala