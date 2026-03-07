Servicio a la comunidad: CALF programó tres cortes de luz para el domingo 8 de marzo en Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó dos cortes programados de luz que alcanzará a dos sectores de la ciudad de Neuquén el próximo jueves 5 de marzo.

Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Corte de luz programado en Neuquén: zonas y horarios afectados el domingo

CALF indicó que los cortes programados para este 8 de marzo serán de la siguiente forma:

Horario: De 06.00 a 13.00 h. Zona: Desde Ministro González hasta Independencia entre Santa Fe e Illia. Motivo: Realizar mantenimiento en instalaciones y remodelación por aumento de potencia. Estado: Corte autorizado por Órgano de Control Municipal.



Horario: De 06.00 a 14.00 h. Zona: Zona aledaña a esquina de Alberdi y Santa Fe. Motivo: Montaje de instalaciones subterráneas. Estado: Corte autorizado por Órgano de Control Municipal.

