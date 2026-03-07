Servicio a la comunidad: CALF programó tres cortes de luz para el domingo 8 de marzo en Neuquén
Las interrupciones en el servicio eléctrico serán para hacer distintas tareas de mantenimiento en instalaciones. Los sectores que alcanzará y horas a tener en cuenta.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó dos cortes programados de luz que alcanzará a dos sectores de la ciudad de Neuquén el próximo jueves 5 de marzo.
Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.
Corte de luz programado en Neuquén: zonas y horarios afectados el domingo
CALF indicó que los cortes programados para este 8 de marzo serán de la siguiente forma:
- Horario: De 06.00 a 13.00 h.
- Zona: Desde Ministro González hasta Independencia entre Santa Fe e Illia.
- Motivo: Realizar mantenimiento en instalaciones y remodelación por aumento de potencia.
- Estado: Corte autorizado por Órgano de Control Municipal.
- Horario: De 06.00 a 14.00 h.
- Zona: Zona aledaña a esquina de Alberdi y Santa Fe.
- Motivo: Montaje de instalaciones subterráneas.
- Estado: Corte autorizado por Órgano de Control Municipal.
- Horario: De 07.00 a 08.00 y 13.00 a 14.00 h.
- Zona: Clínica de Imágenes SA, C.I.M.A. (Santa Fe 273 / 257).
- Motivo: Conectar y desconectar celdas para poder realizar montaje de nuevo conductor subterráneo.
- Estado: Corte autorizado por Órgano de Control Municipal.
