Servicio a la comunidad: CALF realiza un corte programado de luz este viernes 19 en Neuquén, ¿cuándo se normaliza el servicio?

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó que se inició un corte de luz programado en la ciudad de Neuquén este viernes 19 de diciembre. La interrupción inició a las 7.30, ¿cuándo se normalizará el servicio?.

Corte de luz programado en Neuquén este viernes 19 de diciembre: zonas y horarios

Desde la Cooperativa informaron que la interrupción se realizó para remodelar instalaciones de distribución para montar una nueva subestación transformadora.

El corte de luz que inició a las 7:30 se extenderá hasta las 12. A su vez aclararon que afecta toda la zona desde Paso de los Libres hasta El Cholar, entre las calles Teodoro Planas y 12 de Septiembre.

Desde CALF solicitaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes, señalando que los trabajos quedan sujetos a las condiciones climáticas y que las áreas son aproximadas.