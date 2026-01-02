ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Servicios

Servicio a la comunidad | Edersa anunció un corte de luz programado en Roca: será este viernes y afecta a Stefenelli

Por tareas de mantenimiento en subestaciones transformadoras, habrá interrupciones temporales de luz este viernes al mediodía.

Redacción

Por Redacción

Cortes programados en Las Grutas y Viedma. Foto: gentileza Edersa.

Cortes programados en Las Grutas y Viedma. Foto: gentileza Edersa.

La empresa Edersa informó que el viernes 2 de enero realizará trabajos de mantenimiento en subestaciones transformadoras en Stefenelli, que implicarán cortes de energía programados.

Stefenelli: zonas y horarios afectados

El corte se desarrollará de 11.00 a 14.30 en el sector comprendido entre las calles:

  • Ruta 22
  • Primeros Pobladores
    Pellegrini
    Lago Steffen

Desde Edersa destacaron que estas tareas son parte de la constante mejora del suministro eléctrico, por lo que se recomienda a los vecinos planificar sus actividades y tomar las precauciones necesarias durante los horarios de corte.


Temas

Cortes de luz

Río Negro

Stefenelli

La empresa Edersa informó que el viernes 2 de enero realizará trabajos de mantenimiento en subestaciones transformadoras en Stefenelli, que implicarán cortes de energía programados.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios