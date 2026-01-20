ESCUCHÁ RN RADIO
Servicio a la comunidad: Edersa programó un corte de luz para este martes 20 de enero en Roca

El corte afectará a un sector de la ciudad durante varias horas de la mañana. La interrupción se hará por impostergables trabajos de mantenimiento.

EdERSA.

Edersa anunció un corte de luz programado para este martes 20 de enero. La medida afectará el suministro en General Roca.

Desde la distribuidora explicaron que el suministro se verá interrumpido por diversos planes de trabajo operativo.

Corte de luz programado en Roca: los detalles

Según lo precisado por Edersa, las tareas requerirá un «corte programado» de energía, a realizarse de la siguiente manera:

  • De 8 a 12. La interrupción alcanzará el cuadrante comprendido por las calles Newbery, Gelonch (Canal principal de riego), Rosario de Sante Fe e Iguazú.

La empresa informó que «las cuadrillas operativas de la distribuidora desarrollarán impostergables trabajos de mantenimiento sobre líneas de media tensión y modernización de subestaciones transformadoras». Recomiendan a los vecinos del sector indicado tomar las medidas de seguridad necesarias.


