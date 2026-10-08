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¿Y el sol? La lluvia no para en Neuquén y Río Negro y se suman las bajas temperaturas este jueves 8

El pronóstico meteorológico anticipa una jornada marcada por la inestabilidad y el frío en la región norpatagónica. Las precipitaciones débiles afectarán tanto a la zona de los valles como a la cordillera y la costa, con máximas que apenas superarán los 11°C.

Redacción

Por Redacción

Foto: archivo.

Foto: archivo.

El panorama para este jueves 8 de octubre presenta un escenario gris y frío en las provincias de Neuquén y Río Negro. De acuerdo con los datos actualizados del portal Meteored, las nubes dominarán el cielo y las precipitaciones débiles dirán presente en las principales ciudades de la región, sin dar tregua a los habitantes que esperan el regreso del sol.

Además de la inestabilidad, las bajas temperaturas serán un factor común a lo largo de toda la jornada. Las marcas máximas proyectadas apenas rozan los 11°C en las zonas más cálidas, mientras que el termómetro en la región cordillerana obligará a mantener los abrigos gruesos a mano ante sensaciones térmicas muy cercanas al punto de congelación.

Cómo va a estar en el Alto Valle este jueves

En Neuquén capital, el pronóstico indica lluvias débiles durante la mañana y las primeras horas de la tarde, con probabilidades del 30% al 40%. La temperatura marcará 7°C al amanecer y alcanzará un tope de apenas 10°C hacia las 17:00. El cielo permanecerá cubierto hasta la noche, con ráfagas de viento del sector sureste y este de hasta 36 km/h.

Por su parte, la ciudad rionegrina de General Roca replicará estas condiciones inestables. Las precipitaciones matutinas tendrán una probabilidad del 50% hacia las 09:00 y las 11:00. La mínima se ubicará en los 7°C y la máxima tocará los 11°C durante la tarde, momento en el cual cesará la lluvia para dar paso a un cielo totalmente cubierto hasta finalizar el día.

Qué pasa en la cordillera

En San Martín de los Andes, el agua será protagonista casi sin interrupciones. Meteored prevé lluvias débiles y cielo cubierto desde las 08:00 hasta la noche, con probabilidades sostenidas del 30%. Las temperaturas oscilarán entre los 6°C y los 9°C, con ráfagas intensas del este que pueden alcanzar velocidades de 47 km/h durante la siesta.

En San Carlos de Bariloche, la mañana arrancará con nubosidad parcial, 5°C de temperatura y una sensación térmica de apenas 2°C. Hacia las 14:00, el escenario desmejorará y dará inicio a episodios de lluvia débil que persistirán hasta la franja nocturna. La temperatura máxima prevista para la ciudad lacustre será de 8°C.

Y en la Costa Atlántica

Finalmente, en Viedma también resultará necesario salir con paraguas a primera hora. El reporte anuncia lluvias débiles entre las 07:00 y las 09:00, con probabilidades de hasta el 50%. A partir de las 11:00, el cielo quedará cubierto y las marcas térmicas subirán desde los 8°C iniciales hasta una máxima de 10°C a las 14:00. Hacia las 20:00 se espera un breve retorno de las precipitaciones aisladas, antes de culminar la fecha con nubosidad parcial.


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El panorama para este jueves 8 de octubre presenta un escenario gris y frío en las provincias de Neuquén y Río Negro. De acuerdo con los datos actualizados del portal Meteored, las nubes dominarán el cielo y las precipitaciones débiles dirán presente en las principales ciudades de la región, sin dar tregua a los habitantes que esperan el regreso del sol.

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