Debido a que el bono extraordinario de $70.000 mantiene su valor nominal y no se actualiza por índice de precios, quienes perciben las prestaciones más bajas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) registrarán en diciembre 2026 una mejora porcentual real inferior a la inflación: el aumento efectivo será del 1,87% para la jubilación mínima, del 1,81% para la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y del 1,77% para las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez.

En contraste, las asignaciones familiares del SUAF, la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Complemento Leche y las jubilaciones sin refuerzo recibirán la suba plena del 2,17%, incorporándose además la segunda cuota del medio aguinaldo para adultos mayores y el diferencial de Zona 1 en Río Negro, Neuquén y toda la Patagonia.

Jubilaciones y pensiones ANSES diciembre 2026: cuánto suman en pesos el aumento del 2,17% y el aguinaldo

El cálculo técnico con dos decimales, dispuesto por el Decreto 274/2024, modifica los haberes básicos respecto de noviembre 2026 y redefine la base sobre la cual se liquida el 50% del Sueldo Anual Complementario (SAC), dejando afuera al refuerzo no remunerativo:

Jubilación mínima y PNC Madres de 7 Hijos : el haber ordinario sube $9.638,24 (pasa de $444.158,46 a $453.796,70); al sumarse $226.898,35 de medio aguinaldo y $70.000 de bono , el ingreso bruto total llega a $750.695,05 ($730.274 netos tras el descuento del 3% para PAMI ).

: el haber ordinario sube $9.638,24 (pasa de $444.158,46 a $453.796,70); al sumarse $226.898,35 de , el ingreso bruto total llega a $750.695,05 ($730.274 netos tras el descuento del 3% para ). Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM – 80%) : incrementa su base en $7.710,59 (de $355.326,77 a $363.037,36), sumando $181.518,68 de medio aguinaldo y $70.000 de bono para alcanzar $614.556,04 brutos.

: incrementa su base en $7.710,59 (de $355.326,77 a $363.037,36), sumando $181.518,68 de para alcanzar $614.556,04 brutos. Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad y vejez (70%) : registran una suba básica de $6.746,77 (de $310.910,92 a $317.657,69), totalizando $546.486,53 brutos con aguinaldo ($158.828,84) y refuerzo.

: registran una suba básica de $6.746,77 (de $310.910,92 a $317.657,69), totalizando $546.486,53 brutos con ($158.828,84) y refuerzo. Haber máximo del SIPA: crece $64.856,22 respecto de noviembre 2026 (de $2.988.765,82 a $3.053.622,04), con un medio aguinaldo de $1.526.811,02 para alcanzar $4.580.433,06 brutos (sin acceso al bono).

ANSES: suba nominal en diciembre 2026 de las prestaciones básicas

Prestación ANSES (Diciembre 2026) Suba nominal respecto de noviembre Nuevo monto diciembre (2,17%) Adicional / Retención Impacto real en el bolsillo Jubilación mínima garantizada +$9.638,24 $453.796,70 +$70.000 bono + $226.898,35 SAC Mejora real del 1,87% (sin SAC) PUAM

(80% del piso básico) +$7.710,59 $363.037,36 +$70.000 bono + $181.518,68 SAC Mejora real del 1,81% (sin SAC) PNC Invalidez y Vejez (70%) +$6.746,77 $317.657,69 +$70.000 bono + $158.828,84 SAC Mejora real del 1,77% (sin SAC) Haber máximo del SIPA +$64.856,22 $3.053.622,04 Sin bono + $1.526.811,02 SAC Mejora plena del 2,17% AUH y Embarazo

(Valor general 100%) +$3.464,00 $163.075,00 $130.460 pago directo (80%) Retención del 20%: $32.615 AUH con Discapacidad (General 100%) +$11.278,00 $530.982,00 $424.785,60 pago directo (80%) Retención del 20%: $106.196,40 SUAF Hijo / Prenatal

(Tramo 1) +$1.733,00 $81.549,00 Pago mensual íntegro (100%) Suba plena del 2,17% por hijo

AUH, SUAF y asignaciones familiares ANSES: diferencias en pesos de diciembre 2026 y pago directo sin retención

Para las familias con hijos a cargo, la movilidad del 2,17% se traslada íntegramente a las escalas mensuales reguladas por la Ley 27.160, mientras que la Ayuda Escolar Anual conserva su valor garantizado de $85.000: