Aumento real de ANSES en diciembre 2026: cuánto cobran jubilados, pensionados y titulares de AUH
Aunque ANSES aplicará una movilidad del 2,17% en diciembre 2026, el congelamiento del bono de $70.000 reduce la mejora real para los haberes mínimos. Conocé las diferencias en pesos para jubilados, PNC, AUH y SUAF.
Debido a que el bono extraordinario de $70.000 mantiene su valor nominal y no se actualiza por índice de precios, quienes perciben las prestaciones más bajas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) registrarán en diciembre 2026 una mejora porcentual real inferior a la inflación: el aumento efectivo será del 1,87% para la jubilación mínima, del 1,81% para la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y del 1,77% para las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez.
En contraste, las asignaciones familiares del SUAF, la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Complemento Leche y las jubilaciones sin refuerzo recibirán la suba plena del 2,17%, incorporándose además la segunda cuota del medio aguinaldo para adultos mayores y el diferencial de Zona 1 en Río Negro, Neuquén y toda la Patagonia.
Jubilaciones y pensiones ANSES diciembre 2026: cuánto suman en pesos el aumento del 2,17% y el aguinaldo
El cálculo técnico con dos decimales, dispuesto por el Decreto 274/2024, modifica los haberes básicos respecto de noviembre 2026 y redefine la base sobre la cual se liquida el 50% del Sueldo Anual Complementario (SAC), dejando afuera al refuerzo no remunerativo:
- Jubilación mínima y PNC Madres de 7 Hijos: el haber ordinario sube $9.638,24 (pasa de $444.158,46 a $453.796,70); al sumarse $226.898,35 de medio aguinaldo y $70.000 de bono, el ingreso bruto total llega a $750.695,05 ($730.274 netos tras el descuento del 3% para PAMI).
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM – 80%): incrementa su base en $7.710,59 (de $355.326,77 a $363.037,36), sumando $181.518,68 de medio aguinaldo y $70.000 de bono para alcanzar $614.556,04 brutos.
- Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad y vejez (70%): registran una suba básica de $6.746,77 (de $310.910,92 a $317.657,69), totalizando $546.486,53 brutos con aguinaldo ($158.828,84) y refuerzo.
- Haber máximo del SIPA: crece $64.856,22 respecto de noviembre 2026 (de $2.988.765,82 a $3.053.622,04), con un medio aguinaldo de $1.526.811,02 para alcanzar $4.580.433,06 brutos (sin acceso al bono).
ANSES: suba nominal en diciembre 2026 de las prestaciones básicas
|Prestación ANSES (Diciembre 2026)
|Suba nominal respecto de noviembre
|Nuevo monto diciembre (2,17%)
|Adicional / Retención
|Impacto real en el bolsillo
|Jubilación mínima garantizada
|+$9.638,24
|$453.796,70
|+$70.000 bono + $226.898,35 SAC
|Mejora real del 1,87% (sin SAC)
|PUAM
(80% del piso básico)
|+$7.710,59
|$363.037,36
|+$70.000 bono + $181.518,68 SAC
|Mejora real del 1,81% (sin SAC)
|PNC Invalidez y Vejez (70%)
|+$6.746,77
|$317.657,69
|+$70.000 bono + $158.828,84 SAC
|Mejora real del 1,77% (sin SAC)
|Haber máximo del SIPA
|+$64.856,22
|$3.053.622,04
|Sin bono + $1.526.811,02 SAC
|Mejora plena del 2,17%
|AUH y Embarazo
(Valor general 100%)
|+$3.464,00
|$163.075,00
|$130.460 pago directo (80%)
|Retención del 20%: $32.615
|AUH con Discapacidad (General 100%)
|+$11.278,00
|$530.982,00
|$424.785,60 pago directo (80%)
|Retención del 20%: $106.196,40
|SUAF Hijo / Prenatal
(Tramo 1)
|+$1.733,00
|$81.549,00
|Pago mensual íntegro (100%)
|Suba plena del 2,17% por hijo
AUH, SUAF y asignaciones familiares ANSES: diferencias en pesos de diciembre 2026 y pago directo sin retención
Para las familias con hijos a cargo, la movilidad del 2,17% se traslada íntegramente a las escalas mensuales reguladas por la Ley 27.160, mientras que la Ayuda Escolar Anual conserva su valor garantizado de $85.000:
- AUH y Asignación por Embarazo (AUE): el valor general sube $3.464 por menor (de $159.611 a $163.075), acreditándose $130.460 mensuales en cuenta y reteniéndose $32.615; en tanto, la AUH por hijo con discapacidad aumenta $11.278 (de $519.704 a $530.982, con $424.785,60 de pago directo y $106.196,40 retenidos), recordándose que los titulares con niños de hasta 5 años cuyos controles sanitarios fueron validados automáticamente por Salud cobran el 100% íntegro cada mes.
- Plus Patagónico (Zona 1) en Río Negro y Neuquén: con el adicional regional del 30%, la AUH general trepa a $211.997,50 brutos ($169.598 netos mensuales por hijo) y la AUH por discapacidad alcanza los $690.276,60 brutos.
- Asignaciones del SUAF (Primer rango de ingresos): la asignación por Hijo y Prenatal suben $1.733 (de $79.816 a $81.549), por Hijo con discapacidad aumenta $5.640 (de $259.864 a $265.504) y por Cónyuge sube $421 (de $19.369 a $19.790).
- Asignaciones de Pago Único: en diciembre 2026 el beneficio por Nacimiento aumenta $2.019 (llega a $95.054), por Matrimonio sube $3.023 (alcanza $142.323) y por Adopción crece $12.070 (se ubica en $568.287).
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