¿Te imaginás ganar? El pozo millonario del Quini 6 este miércoles 26 de noviembre 2025

Quini 6 pone en juego un emocionante pozo millonario este miércoles 26 de noviembre 2025, generando gran expectativa entre miles de jugadores a lo largo y ancho del país. La pregunta que todos se hacen es: ¿a cuánto asciende la cifra acumulada?

En esta nota, te brindamos todos los detalles del próximo sorteo de Quini 6, modalidad por modalidad, la hora y canales para seguirlo en vivo, y todo lo que necesitás saber para soñar con convertirte en el nuevo millonario.

De cuánto es el pozo millonario del Quini 6 para el miércoles 26 de noviembre 2025

El próximo sorteo del Quini 6 se realiza este miércoles 26 de noviembre 2025, a las 21.15, en la sede de Lotería de la provincia de Santa Fe. El sorteo tendrá un pozo de alrededor de $13.400.000 de pesos.

Dónde se puede apostar a Quini 6

Las apuestas para Quini 6 se realizan exclusivamente en las agencias de lotería autorizadas de todo el país. Al momento de jugar, asegurate de recibir tu ticket, que será indispensable para acreditar cualquier premio. Tené en cuenta que el plazo para reclamar tu premio es de siete días a partir de la fecha del sorteo.

Quini 6: cuándo y dónde ver el sorteo en vivo este miércoles 26 de noviembre 2025

No te pierdas la emoción en vivo. El sorteo de Quini 6 se realiza este miércoles 26 de noviembre 2025 a partir de las 21:15 horas desde la sede de la Lotería de la provincia de Santa Fe. Podés seguir la transmisión en vivo a través de los siguientes canales oficiales:

RTS Santa Fe

IP Noticias

Telefe Santa Fe

Canal 9 de Paraná

Por streaming en la cuenta oficial de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Quini 6: modalidades de juego y cómo participar

Con tu ticket de apuesta inicial de Quini 6, participás en las diferentes modalidades que ofrecen múltiples chances de ganar pozos millonarios. Estas son:

Tradicional: La base del juego, donde se sortean los primeros seis números.

La Segunda: Una segunda oportunidad con los mismos números elegidos en el Tradicional.

Revancha: Con los mismos números de tu apuesta inicial, participás por un nuevo pozo.

Siempre Sale: ¡La modalidad que siempre tiene ganadores! Si no hay aciertos en las categorías anteriores, el pozo se reparte entre los que logren la mayor cantidad de aciertos (cinco, cuatro o los que sean necesarios).

Para jugar a la Revancha y al Siempre Sale, es condición indispensable haber participado previamente en el sorteo Tradicional con el mismo cupón de apuesta.