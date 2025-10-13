Todo lo que necesitás saber sobre los pasos fronterizos a Chile este lunes 13 de octubre 2025

Pasos a Chile desde Neuquén y Río Negro: confirman que todos los cruces están habilitados hoy. Si planeás viajar a Chile este lunes 13 de octubre 2025, Vialidad Nacional informa que los principales pasos fronterizos de la región, incluyendo Cardenal Samoré y Pino Hachado, se encuentran abiertos.

Sin embargo, se anticipan algunas demoras tras el fin del recambio turístico. Aquí te detallamos los horarios de cada paso, la documentación obligatoria y el pronóstico del tiempo en cordillera.

Pasos fronterizos: ¿cómo están los cruces de Argentina a Chile este lunes 13 de octubre 2025?

Conocé acá en detalle el estado de los principales pasos fronterizos entre Argentina y Chile para este lunes 13 de octubre 2025: encontrá acá la información oficial y actualizada sobre el tránsito, las demoras, el clima en alta montaña y los requisitos para un cruce seguro y sin sorpresas.

¡Viajá tranquilo con esta información!

Paso Pino Hachado: lunes 13 de octubre 2025

PASO HABILITADO en horario normal.

en horario normal. Horario de atención: de 8 a 19.

Sectores con hielo y equipos operando.

Portación portación obligatoria de cadenas.

Paso Icalma: lunes 13 de octubre 2025

PASO HABILITADO en horario normal.

en horario normal. Horario de egreso: de 8 a 19 | Horario de ingreso: de 8 a 17.

Posible formación de hielo.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Hua Hum: lunes 13 de octubre 2025

PASO HABILITADO en horario normal.

en horario normal. Horario habilitado: de 8 a 20. Consultar horarios de barcaza.

Sectores con hielo y barro.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Mamuil Malal (ex Tromen): lunes 13 de octubre 2025

PASO HABILITADO en horario normal.

en horario normal. Horario de atención: de 8 a 20.

Sectores con hielo y barro.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Cardenal Samoré: lunes 13 de octubre 2025

PASO HABILITADO en horario normal: de 8 a 19.

en horario normal: de 8 a 19. Calzada despejada y húmeda, posible formación de hielo en sectores.

Personal y equipos de Vialidad Nacional operando.

Pronóstico de lluvias intermitentes.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Pichachen: lunes 13 de octubre 2025

PASO CERRADO al tránsito en general en esta época del año.

al tránsito en general en esta época del año. Inhabilitado para circular a partir de abril 2025 , por conclusión de temporada estival.

para circular a partir de , por conclusión de temporada estival. Aguarda anuncio de la reapertura del paso para el periodo estival 2025-2026.

Pronóstico del tiempo: ¿Cómo está el clima en la cordillera de Neuquén y Río Negro este lunes 13 de octubre 2025?

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) se informó que este lunes 13 de octubre 2025, el pronóstico para la zona de lagos anticipa que:

Tiempo bueno, soleado y calmo. Tardes templadas a cálidas.

Ascenso de las temperaturas.

Lluvia y nieve a mediados de octubre 2025, precipitaciones débiles en montaña.

Consideraciones para circular por los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile: lunes 13 de octubre 2025

Las autoridades de Vialidad Nacional en Argentina advierten este lunes 13 de octubre 2025:

Consultar la página de Vialidad Provincial Neuquén y de Vialidad Nacional para obtener información actualizada sobre el estado de las rutas y los pasos fronterizos, especialmente en invierno.

y de para obtener información actualizada sobre el estado de las rutas y los pasos fronterizos, especialmente en invierno. Chequear los horarios de atención y el estado de cada paso fronterizo antes de viajar, ya que pueden estar sujetos a cambios por condiciones climáticas o mantenimiento.

y el antes de viajar, ya que pueden estar sujetos a cambios por condiciones climáticas o mantenimiento. Para cruzar la frontera, se requiere la documentación necesaria (DNI o pasaporte vigente), por lo que se solicita tenerla a mano.

Si cruzás por los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile, desde Neuquén y Río Negro, las autoridades provinciales recordaron que los usuarios de los pasos deben prever sus viajes de acuerdo a los nuevos horarios de Chile y tener en cuenta las condiciones climáticas propias de la época; también, recomendaron consultar con antelación el estado de rutas y pasos antes de emprender el cruce.