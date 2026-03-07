Del yacimiento al aula: dedicó su vida al petróleo y hoy forma el futuro de Vaca Muerta

Daniel Perfumo creció en un pueblo rural, al sur de Córdoba. De joven, su curiosidad lo llevó a trabajar en una empresa de servicios petroleros en Salta. Después llegó a Comodoro Rivadavia y hoy con 50 años, es trabajador activo en Vaca Muerta, donde resignifica su experiencia y dicta clases de fracturación hidráulica a nuevas generaciones.

“Siempre digo que nací en la vaca viva y hoy estoy en la Vaca Muerta. La vida me dio ese privilegio”, remarcó entre risas. Daniel se formó como licenciado en Administración de Empresas, una carrera que la completó en dos partes y que hoy es clave en su desempeño y proyectos personales.

Tras su paso por el norte del país y la Patagonia Austral, llegó a la región. Hace 13 años se instaló primero en Catriel y luego en Cipolletti, ciudad que hoy es su punto de regreso entre turnos y diagramas de trabajo. En la actualidad, se dedica a la logística: es supervisor de almacenes en Fortín de Piedra, el mayor yacimiento de gas de Vaca Muerta.

“Siempre fui inquieto. Tengo 50 años y siempre busqué estar activo. Por el trabajo conocí yacimientos tanto en Tartagal como en Formosa. Pude recorrer todo el norte argentino, Bolivia, Perú y Ecuador. Después llegué a la Patagonia Austral y hoy estoy acá. Hace 20 años que estoy involucrado directamente en la industria”, repasó.

Hoy su rutina combina el trabajo y un deseo que hace tiempo buscaba explorar: enseñar. “Siempre traté de volcar el profesionalismo a los proyectos y me planteé muchas veces la pregunta de en qué momento podría devolver lo que la vida me gratificó a mí a las futuras generaciones”, relató.

En el sur del país ya había intentado llevar a cabo un proyecto de formación para jóvenes interesados en ingresar a la industria, “pero siempre por una cosa o la otra se frustraban”, marcó.

Hace un par de años encontró el lugar para materializar ese objetivo. “Surgió la posibilidad de empezar a colaborar con Cenova. Estoy convencido que es el espacio que buscaba. Este es el segundo año de caminar de esta institución”, destacó.

Cenova es un Centro de Formación Técnica impulsado desde la Universidad de Flores (UFLO). Hoy son aliados estratégicos. Su sede está en Neuquén y se enfoca en la capacitación para formar parte de la industria, con foco en Vaca Muerta.

“El programa apareció en la escena en el momento justo en donde los que tenemos experiencia, vemos el potencial de formar las nuevas generaciones. Hay mucha intención de querer pertenecer, pero para ello hay que poner el foco en la educación”, reflexionó.

Daniel es referente en la certificación de fractura hidráulica, la técnica de estimulación que permite producir shale mediante etapas de bombeo y control de presión. Dicta las clases junto a otro colega.

“A partir de este año, desde Cenova subieron la apuesta. Además de colaborar con el dictado de fractura hidráulica, también voy a estar colaborando en lo que llamamos una representación Oil&Gas, que es la vinculación entre Cenova y el ecosistema de Vaca Muerta”, celebró.

Para él, la clave en la formación está en escuchar tanto a las empresas sobre qué formaciones necesitan, y al alumnado, sobre cómo se quieren capacitar y qué tiempos disponen para hacerlo.

Iniciado el programa, registraron una matrícula de casi 100 alumnos y este año apuntan a triplicar la inscripción. “Los alumnos confían en la institución, el grupo de profesores y profesionales que rodean la carrera. Hoy seguimos en contacto con los jóvenes que terminaron su primera certificación, buscando escucharlos para ver qué dicen sobre las necesidades formativas”, marcó.

La curiosidad y proactividad de Daniel lo lleva a varios lugares. Ahora, además de Cenova, está involucrado en varios proyectos sociales vinculados con la educación, la enología, el turismo sustentable y proyectos de triple impacto.

También fue voluntario en eventos como el Rally Dakar, los Juegos Panamericanos, y la cumbre mundial de alcaldes C40. En los próximos meses va a participar del mundial de fútbol 2026 con un voluntariado enfocado en su especialidad: será encargado de la logística en la sede de Guadalajara.

Siempre levantar la mano: el consejo de Daniel a las nuevas generaciones de la industria

Sus años como presidente de la Fundación Pensar en Río Negro y su reciente experiencia en Cenova lo llevaron a concluir que las nuevas generaciones “tienen necesidades cortoplacistas. Vamos a un mundo que demanda capacitaciones cortas y efectivas”, expresó.

Las instituciones como Cenova representan “un servicio a la educación. Las políticas educativas no dependen de una universidad, de un centro de formación, dependen de los gobiernos. Por eso, nosotros tenemos empezar a escuchar más y buscar trayectos formativos integrados”, reflexionó.

En base a su experiencia, Daniel aconsejó que los jóvenes se animen a levantar la mano. “Salir de la zona cómoda, hablar, preguntar. Si nos quedamos quietos, nadie nos ve. Entonces, si levantamos la mano y hablamos de lo que queremos y necesitamos, alguien nos va a escuchar”, cerró.