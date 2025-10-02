Viajar a Chile: condiciones y recomendaciones de cruces para este jueves 2 de octubre 2025
Repasá este jueves 2 de octubre 2025 el estado actualizado de los pasos fronterizos Argentina - Chile. Condiciones y recomendaciones oficiales que no te pueden faltar acá, si viajás hoy desde la Patagonia.
Conocé el estado de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro hacia Chile hoy, jueves 2 de octubre 2025. Si viajás, consultá acá el reporte actualizado antes de salir: te contamos si las condiciones del tiempo en la cordillera pueden afectar los pasos clave de Argentina.
Revisá acá la información oficial sobre aperturas, cierres, pronóstico del tiempo y horarios de los pasos fronterizos hacia Chile para planificar tu cruce desde la Patagonia, este jueves 2 de octubre 2025.
Pasos fronterizos jueves 2 de octubre 2: ¿Cómo están los cruces de Argentina a Chile hoy?
Repasamos a continuación el estado de los principales pasos fronterizos entre Argentina y Chile para este jueves 2 de octubre 2025: encontrá acá la información oficial y actualizada sobre el tránsito, las demoras, el clima en alta montaña y los requisitos para un cruce seguro y sin sorpresas.
¡Viajá tranquilo con esta información!
Paso Pino Hachado: jueves 2 de octubre 2025
- PASO HABILITADO en horario normal.
- Sectores con hielo y visibilidad reducida.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Icalma: jueves 2 de octubre 2025
- PASO HABILITADO en horario normal.
- Horario de egreso: 8 a 19.
- Horario de ingreso: 8 a 17.
- Pronóstico de lluvia.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Hua Hum: jueves 2 de octubre 2025
- PASO CERRADO por problemas edilicios en centro de frontera.
- Se espera la actualización de la información.
Paso Mamuil Malal (ex Tromen): jueves 2 de octubre 2025
- PASO HABILITADO en horario normal.
- Horario de ingreso y egreso: de 8 a 20.
- Pronóstico de lluvia. Posible formación de hielo.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Cardenal Samoré: jueves 2 de octubre 2025
- PASO HABILITADO en horario normal.
- Horario de egreso: 8 a 18 | Horario de ingreso: 8 a 20.
- Calzada mojada por hielo, posible formación de hielo en sectores. Equipos operando.
- Pronóstico de nieve y aguanieve.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Pichachen: jueves 2 de octubre 2025
- PASO CERRADO al tránsito en general en esta época del año.
- Inhabilitado para circular a partir de abril 2025, por conclusión de temporada estival.
- Se espera el anuncio de la reapertura del paso para el periodo estival 2025-2026.
Pronóstico del tiempo jueves 2 de octubre 2025: ¿Cómo está el clima en la cordillera de Neuquén y Río Negro?
Personal de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que este jueves 2 de octubre, el pronóstico para la zona de lagos adelanta:
- Continúa el ingreso de un pulso húmedo en la región de los lagos.
- Inestabilidad con lluvias débiles.
- Ascenso de la temperatura hacia miércoles y jueves.
Consideraciones para circular por los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile: jueves 2 de octubre 2025
Si cruzás hoy por los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile, desde Neuquén y Río Negro, las autoridades provinciales recordaron que los usuarios de los pasos deben prever sus viajes de acuerdo a los nuevos horarios de Chile y tener en cuenta las condiciones climáticas propias de la época; también, recomendaron consultar con antelación el estado de rutas y pasos antes de emprender el cruce.
Las autoridades de Vialidad Nacional advierten este jueves 2 de octubre 2025:
- Consultar la página de Vialidad Provincial Neuquén y de Vialidad Nacional para obtener información actualizada sobre el estado de las rutas y los pasos fronterizos, especialmente en invierno.
- Chequear los horarios de atención y el estado de cada paso fronterizo antes de viajar, ya que pueden estar sujetos a cambios por condiciones climáticas o mantenimiento.
- Para cruzar la frontera, se requiere la documentación necesaria (DNI o pasaporte vigente), por lo que se solicita tenerla a mano.
