Vuelta a clases 2026: descuentos y cuotas sin interés con Banco Patagonia para el material escolar

El inicio del ciclo lectivo 2026 llega con un alivio necesario para el bolsillo de las familias de Río Negro. Banco Patagonia, en su rol de agente financiero de la provincia, puso en marcha un agresivo esquema de promociones que combina reintegros de hasta el 30% y financiación extendida.

La estrategia busca cubrir desde la canasta escolar básica de cara al inicio del ciclo lectivo 2026 en librerías hasta indumentaria y calzado deportivo, con beneficios con Banco Patagonia que se activan de forma escalonada durante febrero y marzo 2026.

Vuelta a clases 2026: pagos «Contactless», la primera ventana de descuentos de Banco Patagonia

La campaña de Banco Patagonia arranca con un fuerte incentivo al uso de la tecnología. Del 19 al 21 de febrero 2026, los usuarios de tarjetas de crédito Visa que utilicen pagos sin contacto (NFC) a través de Google Pay o Apple Pay, podrán acceder a un 20% de descuento en los rubros de indumentaria y librería en comercios de toda la provincia de Río Negro.

Esta modalidad de pago busca agilizar las compras de último momento premiando la digitalización del pago.

Vuelta a clases 2026: beneficios exclusivos con Banco Patagonia para empleados públicos de Río Negro

Quienes perciben sus haberes a través del Banco Patagonia cuentan con un cronograma diferencial diseñado para maximizar el ahorro según el rubro:

Indumentaria : 25% de descuento del 23 al 28 de febrero 2026 pagando con tarjeta de débito .

: 25% de descuento del pagando con . Librerías: 25% de descuento del 2 al 7 de marzo 2026, ideal para completar la lista de útiles antes del primer día de clases.

Además, en marcas regionales seleccionadas de ciudades como Viedma, Roca, Bariloche y Cipolletti, habrá un 20% de ahorro y 6 cuotas sin interés vigente desde el 18 de febrero hasta el 9 de marzo 2026, abarcando tanto tarjetas de débito como de crédito (Visa, Master y AMEX).

Vuelta a clases 2026: deporte y tecnología en hasta 12 cuotas sin interés con Banco Patagonia

Para quienes necesitan renovar calzado o equipos deportivos, la entidad sumó acuerdos estratégicos con marcas líderes:

Open Sport : 30% de descuento y 6 cuotas (del 23 de febrero al 9 de marzo 2026 ).

: 30% de descuento y 6 cuotas (del ). Topper (Web): 30% de ahorro y 6 cuotas (del 2 al 7 de marzo 2026).

Por otro lado, para aquellos que prefieren la comodidad de la compra digital, el portal Club Patagonia habilita una financiación de 12 cuotas sin interés en todos los productos de su tienda online, facilitando el acceso a artículos de mayor valor unitario sin afectar el presupuesto mensual de manera directa.