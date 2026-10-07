Salario mínimo en octubre 2026: cuánto vale la hora para trabajadores jornalizados

A diferencia de los esquemas tradicionales de cobro mensualizado, el mercado laboral mira con especial atención el valor del tiempo trabajado, que se actualiza mensualmente con el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Con la entrada en vigencia del nuevo piso del Salario Mínimo fijado por la Secretaría de Trabajo tras el laudo en el Consejo del Salario, el foco de la liquidación de octubre 2026 se traslada de lleno a los contratos de tiempo parcial, changas formales y empleos por jornal.

Esta actualización técnica redefine el costo de la jornada diaria en sectores operativos, fijando un parámetro de cumplimiento obligatorio para evitar pagos por debajo de la ley.

Octubre 2026: escala del salario mínimo por hora y su impacto en trabajadores registrados

Para quienes no cumplen un régimen tradicional de mes cerrado, la pauta unitaria por hora representa la única herramienta legal de cálculo:

Modalidad de contratación Valor vigente en octubre 2026 Valor proyectado en noviembre 2026 Hora de labor jornalizada $1.956 $1.994 Jornada legal de 8 horas $15.648 $15.952 Semana laboral estándar (48 horas) $93.888 $95.712 Mes completo garantizado $391.200 $398.800

La normativa dispone de manera taxativa que, en contratos de tiempo parcial o regímenes agrarios y de servicios, el pago debe liquidarse de forma estrictamente proporcional a la carga de horas efectivamente prestada.

El cronograma del salario mínimo por hora hasta abril 2027

La Resolución 4/2026 ya trazó el sendero de incrementos del Salario Mínimo para el personal jornalizado, durante los próximos seis meses:

Noviembre 2026 : sube a $1.994 por hora.

: sube a $1.994 por hora. Diciembre 2026 : llega a $2.032 por hora.

: llega a $2.032 por hora. Enero 2027 : avanza a $2.071 por hora.

: avanza a $2.071 por hora. Febrero 2027 : se posiciona en $2.110 por hora.

: se posiciona en $2.110 por hora. Marzo 2027 : alcanza $2.148 por hora.

: alcanza $2.148 por hora. Abril 2027: culmina el tramo en $2.185 por hora.

Este esquema previsible busca evitar negociaciones mensuales de emergencia, aunque no contempla cláusulas gatillo por inflación.

Salario Mínimo: prestaciones y topes para trabajadores registrados

El ajuste en la unidad horaria arrastra consigo modificaciones automáticas en la red de contención social y laboral:

Fondo de desempleo : el piso mínimo se ubica en $195.600 (50% del básico mensual), mientras que el tope máximo alcanza los $391.200.

: el piso mínimo se ubica en $195.600 (50% del básico mensual), mientras que el tope máximo alcanza los $391.200. Becas Progresar y Vouchers Educativos : los límites de acceso socioeconómico ascienden a $1.173.600 (tres salarios) y $2.738.400 (siete salarios), respectivamente.

: los límites de acceso socioeconómico ascienden a $1.173.600 (tres salarios) y $2.738.400 (siete salarios), respectivamente. Programa Hogar en la Patagonia: por zona bioclimática desfavorable, los topes de ingresos familiares se extienden a 2,8 salarios mínimos ($1.095.360) y hasta 4,2 salarios mínimos ($1.643.040) si convive una persona con discapacidad.

Por su parte, la AUH, jubilaciones y pensiones continúan atadas a la movilidad por IPC, sin experimentar variaciones directas por esta resolución.