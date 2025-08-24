A 60 años de la primera Facultad de Turismo de Argentina

La facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue cumplió 60 años de su creación, en seno de la entonces Universidad Provincial del Neuquén, la antesala de lo que hoy es la UNCo. En 1964 nacía, durante el gestión de Felipe Sapag al frente de la gobernación de la provincia de Neuquén, la Universidad Provincial del Neuquén.

Un año después, se creó la Escuela Superior de Turismo que comenzó a dictar sus clases teóricas en las aulas de la actual escuela 201 de la ciudad de Neuquén. Las prácticas se desarrollaban en San Martín de los Andes y zona de influencia, a través de un sistema de internados.

Cuando en 1972 la Universidad del Neuquén se nacionalizó y pasó a ser Universidad Nacional del Comahue, la Escuela Superior subió de status y se convirtió en la primera Facultad de Turismo de Argentina. Hoy además de ser la primera, es la única del país. La carrera es dictadas en varias unidades académicas pero como Facultades de otras orientaciones.

La creación de la universidad provincial “fue una visión estratégica y de largo plazo de la gente que la creó. En esa época se pensó como una actividad económica y como una posibilidad de desarrollo. El destinar recursos para la formación de profesionales de Turismo era disruptivo e innovador. Se pensó en los atractivos naturales más importantes de la provincia. Pero aún así había que tomar la decisión y obtener los recursos para llevar adelante la idea. Se pensó la provincia del futuro , se asumía un riesgo muy grande pero apostaron a los potenciales naturales de la provincia y esa visión nos trajo hasta acá”, comentó Carlos Espinosa, decano de la Facultad de Turismo de la UNCo.

“En la década del 60, el turismo no era representativo. Las dificultades de comunicación y transporte, la ausencia de actividades urbanas con servicios civiles y comerciales adecuados y una oferta de hotelería escasa y dispar , no permitían un desarrollo importante”, recordó el decano. A instancia de esto, el gobierno provincial creó conjuntamente con la Escuela Superior, La Dirección Provincial de Turismo, y el Copade, que entre otras actividades de planificación, elaboró el primer Plan de Desarrollo Turístico, mediante el cual se regionalizó el territorio provincial en áreas turísticas prioritarias.

En la Escuela Superior de Turismo se dictaban varias carreras, empezando por la Licenciatura en Turismo, creada en 1965, que duraba tres años -y que a los dos años otorgaba un título intermedio de Técnico en Turismo. En 1968 se crearon nuevas carreras: Guía Turístico, Asesor Turístico y dos tecnicaturas: la de Empresas Turísticas y la de Turismo y Deportes Regionales. Se trataba de las primeras carreras de Turismo creadas en la Argentina.