A cuatro años del femicidio de Guadalupe Curual, restauraron la escultura en su memoria

El domingo se cumplieron cuatro años del femicidio de Guadalupe Curual en manos de su expareja, Juan Bautista Quintriqueo, en pleno centro de Villa la Angostura. Organizaciones feministas realizaron actividades para mantener viva su memoria.

El domingo, mismo día del aniversario del femicidio, organizaciones feminista de Villa La Angostura restauraron la escultura en memoria a Guadalupe Curual a cuatro años de su feminicidio. También pintaron un mural bajo la consigna: «la memoria florece».

Organizaciones locales mantienen viva la memoria de Guadalupe Curual. Foto: Gentileza

«La idea principal es mantener viva la memoria, que el cartel turístico no se lleve únicamente la atención para que tanto el pueblo como visitantes sepan y recuerden que a pesar de lo bello también suceden estas tragedias a la luz del día y a plena vista de todo/a/es», dijeron desde la organización «Vivas y Furiosas de Villa La Angostura».

Escultura en memoria de Guadalupe Curual. Foto: Gentileza

En Argentina durante el 2024, según la Casa del Encuentro, hubo 318 víctimas de violencia de género, es decir, hubo un femicidio cada 27 horas. Pero, el Gobierno de Javier Milei insiste con borrar de un plumazo leyes y negar derechos. Desde la Casa Rosada trasciende que se prepara un proyecto de ley para eliminar la figura del femicidio.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, lo apoyó. Confirmó la intención del Gobierno de eliminar el agravante de femicidio del Código Penal, bajo la excusa de «la igualdad ante la ley».

Para «Vivas y Furiosas de Villa La Angostura» la intención del gobierno nacional es borrar los avances en materia de derechos humanos que lograron desde los feminismos. «El gobierno nacional ha declarado la guerra a las mujeres, diversidades, a la clase trabajadora, las comunidades, a todo/a/es aquello/a/es que no entramos en su idea sectaria, clasista y rancia de sociedad. Apunta contra todos los avances en derechos humanos que con mucha lucha y persistencia el pueblo había logrado conseguir al menos en lo legal porque el modelo que proponen es patriarcal, lo que no se nombra no existe y para eso, sacarnos de agenda es un intento por borrar nuestro avance».

Y aseguran: «el transfeminismo es una de las principales motores de cambio social, de conciencia, porque avanzamos, y ellos buscar el retroceso».

También aseguran que desde el gobierno alimentan el «odio de una parte de la sociedad a la cual le importa más nuestro decoro que nuestras vidas. Porque nos ven como un gasto, no como personas con derechos».

Investigación por presuntas negligencias, en el femicidio de Guadalupe Curual

La entonces ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, pidió que se investigara al juez Alberto Videla, por presuntas negligencias en su accionar. El funcionario tenía a cargo el juzgado multifueros de Villa La Angostura. Había intervenido en las denuncias previas que realizó Guadalupe contra Quintriqueo por violencia de género. Y la Oficina de Violencia había determinado que la joven estaba en riesgo «moderado/alto».

Tras el femicidio, renunció el 1 de marzo a su cargo. Esto evitó que se le iniciara un proceso de jurado de enjuiciamiento que podía terminar con su destitución.

A dos años del femicidio, la fiscal Valeria Panozzo consideró que no había elementos, en contraposición a la querella ejercida por Marcelo Hertzriken Velasco, para formularle cargos a Videla por los delitos de homicidio culposo en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público.

«Que Videla no presencie una audiencia o bien no despache a tiempo un escrito, o manifieste que la ley es una aspirina podrán ser conductas desaprensivas, o reprochables a título ético si se quiere, pero no como elementos del tipo objetivos en el homicidio culposo», planteó.

Única persona condenada en el femicidio de Guadalupe Curual

La única persona que fue condenada por la justicia penal en este caso fue el sargento Héctor Quichán, que tenía a cargo la custodia de Quintriqueo en el hospital de La Angostura. Reconoció ser culpable de la omisión de los deberes de funcionario público y se le impuso una multa.

Juan Bautista Quintriqueo, mientras estaba internado realizó una maniobra de ahorque con un cable acerado, lo que agravó su estado de salud. Debió ser derivado a San Martín de los Andes, donde murió el 2 de marzo.