A tres años de la nueva concesión, el COLE de Neuquén mantiene uno de los boletos más bajos del interior

A tres años del inicio de la nueva concesión del transporte urbano, Neuquén capital se consolidó como una de las ciudades con mejor sistema de colectivos del interior del país y con una de las tarifas más accesibles. En ese marco, el Municipio anunció que desde el 1 de marzo se incorporarán 36 nuevas unidades, lo que representa un incremento del 20% de la flota actual.

Neuquén consolida uno de los mejores sistemas de transporte del país

El subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa, destacó que la transformación del sistema fue profunda y estructural. “Pasamos de un servicio obsoleto y poco confiable a un sistema moderno, tecnológico y elegido por los vecinos”, señaló, al recordar que el 3 de febrero se cumplen tres años del inicio de la actual concesión impulsada por el intendente Mariano Gaido.

Actualmente, el boleto plano en Neuquén cuesta $1.140, valor vigente desde junio de 2025, y se ubica entre los más bajos del país fuera del AMBA. Según explicó Espinosa, esto es posible gracias al aporte del Estado municipal, que absorbe cerca del 80% del costo real del servicio.

La comparación con otras ciudades del interior refuerza este posicionamiento, con tarifas que superan ampliamente el valor neuquino en localidades como Pinamar, San Martín de los Andes, Bariloche, Córdoba o Rosario. Además, Neuquén se destaca por haber registrado una de las menores subas acumuladas del boleto entre 2022 y enero de 2026, con un incremento del 1.349%, muy por debajo del promedio nacional.

El crecimiento del sistema también se refleja en la cantidad de usuarios. Las validaciones diarias con SUBE alcanzan un promedio de 112.000 viajes de lunes a viernes, casi el doble de las registradas antes de la nueva concesión. Este aumento se vincula a mejoras en frecuencias, recorridos y tecnología, como la app COLE, que permite seguir los colectivos en tiempo real y ya supera las 180.000 descargas.

La flota está compuesta por unidades 0 km, con accesibilidad, climatización, cámaras de seguridad y seguimiento satelital. A esto se suma el boleto estudiantil gratuito, que beneficia a más de 49.000 estudiantes, y servicios especiales como Cole al Río, que conecta barrios con los balnearios durante el verano.

En paralelo, el Municipio avanza con la instalación de nuevas garitas modernas con iluminación solar y mayor seguridad, un plan que continuará durante 2026. “Tener una de las tarifas más bajas del país es una decisión política que refleja un Estado municipal presente y comprometido con el transporte público”, concluyó Espinosa.