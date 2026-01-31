¿Se puede ir caminando?: cuánto se tarda desde el centro de Neuquén hasta la Fiesta de la Confluencia

La cuenta regresiva para la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 está cada vez más cerca y la movilidad en Neuquén capital se transforma por completo. Una de las preguntas más frecuentes, especialmente de quienes se alojan en hoteles o departamentos del centro (zona del «Alto»), es si es factible llegar a pie hasta el Paseo de la Costa.

La respuesta es sí, y de hecho es la opción recomendada para quienes quieren evitar las demoras del transporte público o el estrés de buscar un lugar para dejar el auto. Por eso acá te contamos todo lo que tenés que saber para planificar tu caminata a la Isla 132.

Distancia y tiempo estimado para ir caminando a la Fiesta de la Confluencia en Neuquén

Desde el Monumento al General San Martín, en el corazón del centro neuquino, hasta el ingreso al predio hay aproximadamente 2,8 kilómetros.

A ritmo normal: el trayecto demanda entre 35 y 45 minutos .

el trayecto demanda entre . A ritmo recreativo: puede llevar hasta una hora, ideal si vas en grupo o disfrutando de la oferta comercial de la Avenida Olascoaga.

La ruta natural: el camino por la Avenida a la Isla 132 en Neuquén

La vía más directa y segura es bajar por la Avenida Argentina, que luego de cruzar las vías del tren se convierte en la Avenida Olascoaga.

Es un trayecto lineal, completamente iluminado y con veredas anchas. Durante los días del festival, esta zona se convierte en un corredor seguro con fuerte presencia policial y puestos de asistencia.

Por dónde entrar: los dos accesos principales

Una vez que te acercas a la zona del río, es fundamental saber que el predio de la Isla 132 cuenta con dos ingresos peatonales diferenciados. Dependiendo de tu punto de origen en el centro, te convendrá uno u otro:

Ingreso por calle Río Negro: es el acceso histórico. Si bajás por la Avenida Olascoaga, deberás desviarte hacia la calle Río Negro. Es la opción más buscada por quienes vienen del sector oeste del centro y suele estar muy cerca de los principales puestos de gastronomía. Ingreso por calle Linares: este acceso ha ganado mucha relevancia. Es el camino más directo si te encontrás en la zona este del centro o si decidís bajar por calles paralelas a la avenida principal. Es una excelente alternativa para evitar el embudo de gente que suele formarse en el acceso central.

Los cinco consejos para los que van a pie a la Fiesta de la Confluencia