A un año de la misteriosa desaparición de la pareja de jubilados en Chubut: las tres hipótesis y una recompensa vigente

Se cumplió un año de uno de los casos policiales y de búsqueda más enigmáticos de la región patagónica. Se trata de las desapariciones de Juana Morales y Pedro Kreder, los dos jubilados que fueron vistos por última vez en la mañana del 11 de octubre de 2025 en la zona de Zanjón de Visser, en Chubut, donde días más tarde apareció abandonada la camioneta del hombre.

A doce meses del hecho, la investigación sigue abierta, pero sin respuestas certeras sobre qué les ocurrió.

Morales y Kreder mantenían una relación afectiva desde hacía poco tiempo y, aquel fin de semana, habían decidido emprender un viaje romántico a bordo de una camioneta Toyota Hilux con destino a la localidad de Camarones, saliendo desde Comodoro Rivadavia. Sin embargo, al llegar a la zona costera del Zanjón de Visser, se perdió todo rastro de ambos.

Una semana de incertidumbre y el hallazgo de la camioneta: cómo fueron los primeros momentos

Al no tener respuestas a los llamados y mensajes, las hijas de ambos jubilados radicaron las denuncias de manera separada, lo que activó un operativo de búsqueda que desde el primer momento dejó más dudas que certezas.

Recién el 17 de octubre, una semana después del último contacto, la policía logró dar con la camioneta de Kreder. El rodado estaba cerrado y contenía en su interior todas las pertenencias personales de la pareja, lo que profundizó el misterio en torno a su repentina desaparición.

Las tres hipótesis de la investigación por la desaparición de los jubilados de Chubut

Con el paso de los meses y ante la falta de rastros firmes, los investigadores judicializaron y barajan tres líneas principales para intentar reconstruir el caso:

Un accidente: se analiza la posibilidad de que hayan sufrido un siniestro en los complejos caminos de la zona.

se analiza la posibilidad de que hayan sufrido un siniestro en los complejos caminos de la zona. Un robo violento: no se descarta la intervención de terceros en un hecho de inseguridad en pleno trayecto rutero.

no se descarta la intervención de terceros en un hecho de inseguridad en pleno trayecto rutero. Ausencia voluntaria: una alternativa que con el tiempo perdió fuerza, pero que figuró en los registros iniciales.

A su vez, una de las teorías más fuertes que evaluaron los rescatistas apuntaba a que el vehículo pudo haber quedado encajado en el terreno arcilloso, una especie de trampa de lodo similar a arenas movedizas típica de ese tramo costero, y que al descender para pedir ayuda hayan quedado desorientados.

Pese a los rastrillajes terrestres, marítimos y sobrevuelos en helicóptero realizados a lo largo de este año, todos los operativos arrojaron resultados negativos. Actualmente, continúa vigente una recompensa de cinco millones de pesos dispuesta por el Ministerio de Seguridad de la Nación para aquellas personas que aporten datos certeros sobre el paradero de Morales y Kreder.