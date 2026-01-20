Misterio en Chubut por desapariciones y crímenes sin resolver: convocan a marchar para pedir justicia

Es un verano complicado en Chubut no solo por los incendios forestales y hasta el desplazamiento de un cerro que destruyó un barrio, sino también por la ola de estremecedores casos que hubo en el último tiempo: una pareja de jubilados desaparecida, una joven hallada muerta después de haber salido a caminar y un joven encontrado sin vida luego de haber ido en búsqueda de trabajo. Todo ocurrió en jurisdicción de Comodoro Rivadavia, cuyos vecinos convocan a marchar para pedir que se esclarezcan las causas.

Según informó Diario Jornada, e punto de encuentro será la Plaza de la Escuela Nº 83 a partir de las 22 de este 20 de enero. De allí se movilizarán hasta el cenotafio, en el ingreso al centro de la ciudad.

Desapareció cuando salió a buscar trabajo y lo encontraron muerto

Este lunes encontraron muerto a Diego Serón, un joven de 28 años que estaba desaparecido desde el 7 de enero cuando había salido de su casa para buscar trabajo.

El cuerpo fue localizado en un sector del Camino del Centenario, en una zona de difícil acceso, según informó El Chubut.

Por el momento, se desconocen las causas del deceso y las circunstancias del mismo, por lo que la investigación aguarda los resultados preliminares de la autopsia.

Foto: Gentileza.

Salió a caminar, desapareció y la encontraron muerta en un acantilado

Este martes se cumple una semana de que desapareció Valeria Scwab, una joven de 38 años que había salido a caminar y fue hallada muerta un día después en las inmediaciones de los acantilados del cerro Chenque.

Foto: Gentileza.

Según el informe preliminar de la autopsia, el cuerpo presentaba signos compatibles con abuso sexual, múltiples golpes en distintas partes del cuerpo y lesiones que marcarían una presunta defensa a un ataque.

La causa de muerte fue definida como asfixia, lo que derivó a la conclusión de un caso de femicidio.

El principal sospechoso se trata de Jhonathan Mario C, un hombre de 34 años que fue hallado sin vida en una vivienda donde trabajaba como albañil, en un aparente suicidio.

La investigación se centra en determinar el material genético en sus uñas, en un estudio de ADN que resulta crucial para la causa.

Pareja de jubilados desaparecida en Chubut, más de tres meses sin una respuesta

El pasado 11 de octubre fue el último registro que se tuvo de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), una pareja de jubilados que desapareció cuando se dirigían a la playa.

ambos fueron vistos por última vez saliendo de su domicilio en horas de la mañana a bordo de una camioneta, la cual fue encontrada cerca del mar «en el medio de la nada», resaltaron desde la Policía de Comodoro Rivadavia.

El vehículo fue hallado a los días que se reportó su desaparición y estaba encajado en el barro y con sus cuatro puertas cerrada con llave.

En los alrededores encontraron registros de que intentó salir sin éxito del sector empantanado, dado a que sobre las puertas quedaron marcas de una lucha infructuosa.

La pérdida de su paradero ocasionó un gran operativo de búsqueda que conmocionó a todo el país, que incluyó distintas hipótesis y rastrillaje por sumideros y hasta dentro del mar. Sin embargo, no hubo novedades de su caso.

En redes sociales, Aldana Botha, hija de Juana Morales, hizo un conmocionante descargo a partir de los casos de Diego y Valeria esta semana.

«Justo ayer se cumplieron tres meses desde que denuncié la desaparición de mi mamá Juana Morales…

Tres meses de preguntas sin respuestas, de espera, de angustia, y de silencios que duelen. Tres meses aprendiendo a convivir con una ausencia que nadie debería tener que aceptar…

Pero hoy no escribo solo por ella o por su pareja Pedro Kreder…

Escribo también por Diego Serón, que lleva ocho días desaparecido en nuestra ciudad.

Y por Valeria Schwab, asesinada hace apenas dos días.

Escribo por sus familias, por su dolor, por sus nombres que no pueden convertirse en simples estadísticas ni en olvidos.

En Comodoro Rivadavia está pasando algo muy grave. Y tienen que saberlo en todos lados…

La violencia, las desapariciones, la falta de respuestas y la impunidad no pueden seguir siendo parte de nuestra cotidianeidad.

Necesitamos verdad y justicia.

Necesitamos que alguien se haga cargo y dé respuestas REALES.

Esto no es solo un reclamo personal, es un grito colectivo.

Por quienes ya no están, por quienes seguimos esperando y por quienes merecen vivir sin miedo.

¡¡¡Que el silencio no sea la respuesta!!!

Yo espero todos los días noticias de mi mami que no quede en el olvido por favor..«