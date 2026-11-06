Visita del papa León XIV: qué pasa con los bancos, los cajeros y las operaciones digitales

En el marco de la visita del papa León XIV, las entidades bancarias de toda la República Argentina suspenden la atención presencial al público a lo largo de cinco jornadas consecutivas, abarcando desde este viernes 6 hasta el martes 10 de noviembre 2026.

Esta extensa interrupción de actividades obedece a la coincidencia temporal de la celebración gremial del Día del Bancario, el fin de semana ordinario y las jornadas no laborables excepcionales establecidas con motivo de la visita apostólica del papa León XIV, combinadas con una disposición preventiva del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Este parate frena la compensación electrónica nacional hasta el martes, obligando a los clientes de las redes Banelco y Link a planificar retiros en cajeros automáticos, utilizar terminales comerciales de cobro y apoyarse en billeteras virtuales hasta el restablecimiento formal de las operaciones de ventanilla previsto para el miércoles 11 de noviembre 2026.

Por qué no abren las sucursales bancarias: cronograma de cierres por el Día del Bancario y los feriados del papa León XIV

El calendario de inactividad presencial en los bancos responde a una sucesión escalonada de normativas gremiales y decretos oficiales:

Viernes 6 de noviembre 2026 (Día del Bancario) : rige como jornada no laborable estipulada por convenio colectivo para los trabajadores del sector en todo el territorio nacional, paralizando la atención en mostrador y las cámaras compensadoras.

: rige como jornada no laborable estipulada por convenio colectivo para los trabajadores del sector en todo el territorio nacional, paralizando la atención en mostrador y las cámaras compensadoras. Sábado 7 y domingo 8 de noviembre 2026 : días inhábiles bancarios correspondientes al descanso habitual de fin de semana.

: días inhábiles bancarios correspondientes al descanso habitual de fin de semana. Lunes 9 de noviembre 2026 (Feriado nacional extraordinario) : con motivo de los actos centrales y la misa comunitaria del pontífice en el Monumento a los Españoles, rige feriado general en las 24 provincias argentinas, bajo el esquema de un feriado nacional tradicional sin actividad bancaria.

: con motivo de los actos centrales y la misa comunitaria del pontífice en el Monumento a los Españoles, rige feriado general en las 24 provincias argentinas, bajo el esquema de un feriado nacional tradicional sin actividad bancaria. Martes 10 de noviembre 2026 (Suspensión del BCRA) : aunque el feriado litúrgico se acotó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la provincia de Córdoba , el Banco Central de la República Argentina (BCRA) determinó frenar la actividad de todas las entidades y la compensación electrónica a nivel federal, extendiendo el cierre a todas las provincias.

: aunque el feriado litúrgico se acotó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la provincia de , el determinó frenar la actividad de todas las entidades y la compensación electrónica a nivel federal, extendiendo el cierre a todas las provincias. Miércoles 11 de noviembre 2026 (Reapertura general): se reanuda la atención normal al público en Río Negro, en Neuquén y en la mayoría de los distritos del interior, mientras que en la provincia de Buenos Aires persistirá el cierre por la misa papal en Luján.

Límites de extracción de efectivo en cajeros automáticos: montos por banco y cómo ampliar el tope diario

Ante la imposibilidad de acudir por ventanilla, el abastecimiento de billetes se canalizará mediante cajeros y bocas de expendio privadas:

Piso obligatorio fijado por el BCRA : todas las entidades financieras deben asegurar un piso de retiro de hasta $60.000 diarios por cliente; para jubilados, pensionados y trabajadores bajo relación de dependencia con cuenta sueldo, la extracción de todo el haber es completamente gratuita en cualquier cajero del país, sin importar la red.

: todas las entidades financieras deben asegurar un piso de retiro de hasta $60.000 diarios por cliente; para jubilados, pensionados y trabajadores bajo relación de dependencia con cuenta sueldo, la extracción de todo el haber es completamente gratuita en cualquier cajero del país, sin importar la red. Topes diarios vigentes en entidades bancarias : Banco Nación : límite básico de $150.000, con posibilidad de aumentarlo a $500.000 desde la aplicación móvil. Banco BBVA : límite estándar autorizado de hasta $2.100.000 por jornada. Banco Galicia : permite extraer $400.000 en terminales Banelco y hasta $1.000.000 en cajeros propios de la entidad. Banco Santander : tope de $600.000 para cuentas comunes y $1.000.000 en categorías Platinum y Black. Banco Macro : límite diario de $600.000 en cajeros habilitados. Banco Credicoop : extracción de $400.000, ampliable temporalmente a $1.000.000 por 24 horas vía home banking. Banco ICBC : hasta $550.000 diarios por tarjeta de débito. Banco Ciudad y Banco Provincia : límites de $800.000 (ampliable a $1.200.000) y $400.000 diarios respectivamente.

: Ampliación digital del monto: los clientes pueden modificar estos parámetros ingresando de manera directa a su home banking o aplicación bancaria en el apartado de configuración de tarjetas de débito, impactando el nuevo límite de forma inmediata.

Extra Cash y canales digitales: alternativas para pagar y conseguir billetes sin ir al banco

Las cámaras empresarias del sector (ABA, ABAPPRA, ABE y ADEBA) confirmaron protocolos especiales de cobertura operativa: