Aerolíneas Argentinas tomó medidas y dejó en tierra ocho aviones tras incidente en vuelo a Córdoba

Aerolíneas Argentinas anunció este jueves la suspensión preventiva de ocho aeronaves Boeing 737-800 equipadas con motores del fabricante CFM (GE Aerospace y Safran Aircraft Engines), luego de que uno de esos propulsores fallara durante el vuelo AR1526, que partió el miércoles desde Aeroparque rumbo a Córdoba y debió aterrizar de emergencia en Ezeiza.

La empresa estatal informó que la medida tiene carácter preventivo y busca «garantizar los más altos estándares de seguridad operacional», tras haberse registrado cuatro incidentes similares en el último año vinculados al mismo tipo de motor.

«La tripulación siguió los procedimientos de seguridad establecidos y dirigió la aeronave al aeropuerto de Ezeiza, donde aterrizó sin inconvenientes, y sus pasajeros desembarcaron con total normalidad», indicó la compañía en un comunicado difundido este jueves.

El vuelo AR1526 había despegado poco después de las 19 del miércoles, cuando presentó una falla técnica en uno de sus motores. La situación obligó a interrumpir la operación de Aeroparque durante casi dos horas, mientras se inspeccionaba y limpiaba la pista, donde quedaron esparcidos restos del propulsor. Esa situación derivó en más de 40 vuelos demorados o reprogramados.

Motores bajo revisión

Según precisó Aerolíneas, los motores involucrados fueron fabricados por CFM, una empresa conjunta de GE Aerospace y Safran Aircraft Engines. El problema estaría asociado a “un componente específico” que habría provocado las fallas.

«El mantenimiento de todos los motores operados por Aerolíneas Argentinas cumple en forma absoluta con las verificaciones indicadas por sus fabricantes«, aclaró la empresa, aunque decidió suspender las operaciones de las aeronaves con ese tipo de propulsor hasta contar con una revisión técnica adicional.

El fabricante recomienda inspeccionar estos motores al cumplirse los 17.200 ciclos (aterrizajes y despegues), aunque ninguno de los afectados había alcanzado ese umbral. Por eso, Aerolíneas solicitó a CFM una opinión técnica antes de reincorporar los equipos al servicio, además de requerir información a otras aerolíneas de la región que operan con la misma motorización y reportaron sucesos similares.

Las autoridades regulatorias locales fueron notificadas y trabajan junto a la empresa para fijar un criterio de resolución común. La aerolínea recordó que su política de seguridad fue reafirmada en la última auditoría IOSA de la IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo), realizada en 2024.

«Esta suspensión preventiva es consecuencia de la aplicación de criterios de altísima exigencia en materia de seguridad, reafirmados en el Comité de Seguridad de la compañía», concluyó el comunicado.

Con información de Noticias Argentinas