Alarma en la Patagonia por la aparición de pingüinos muertos en las playas: lo vinculan a la gripe aviar

Los pingüinos son una de las aves presentes en playas de la Patagonia. Foto: Gentileza www. chubutpatagonia.gob.ar.

Hay alarma y preocupación en la Patagonia ante la aparición de pingüinos muertos en las playas, Ocurrió en las provincias de Chubut y Santa Cruz. El Centro Ambiental de Apoyo a la Ciencia y Ecología (Cadace) sacó un comunicado en sus redes sociales en el que confirma los hallazgos y las medidas a tomar.

Las autoridades indicaron que se activó un Protocolo de Gripe Aviar.

El comunicado por la muerte de pingüinos en la Patagonia

Desde Cadace dejaron algunas precisiones. «Recibimos la denuncia antes del mediodía (miércoles), de pingüinos muertos recientemente en la costa de Caleta Olivia y playas aledañas. En la ciudad de Comodoro Rivadavia también se detectaron casos”, destacaron en el escrito.

Debido a las diversas denuncias, se puso en conocimiento al Consejo Agrario Provincial, Dirección de Fauna de la Provincia, SENASA e intendente de la localidad, ante la activación de Protocolo de Gripe Aviar.

“Este proceder es preventivo, por lo que hasta que se confirme, solicitamos a los vecinos que pasean por la playa, evitar acercarse a aves muertas recientemente y no pasear con sus mascotas sueltas, que puedan acercarse a olfatear o morder alguna ave muerta que se encuentre en el lugar y a los pescadores, hacerlo observando antes a los alrededores”, detallaron.

Asimismo, si algún vecino encuentra un ave muerta, solicitan tomar una foto con zoom, y enviarla junto con la ubicación del lugar (de Google Maps) a Fundación Cadace.

Las autoridades destacan que el aviso “es necesario para ser precavidos y cautelosos”, debido a que la hipótesis principal se relaciona con gripe aviar u otro factor grave que provoca las muertes.

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