Viento, zonda y nieve: reiteran el alerta en siete provincias y anticipan un jueves con lluvias para un sector de Neuquén

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reiteró la alerta amarilla para siete provincias de la Argentina, entre ellas Neuquén. El organismo afirmó que el temporal fuerte será solo de viento, viento zonda y nieve, sin embargo agregó que una región neuquina también registrará lluvias este jueves. Acá el detalle del clima.

El organismo nacional detalló que el jueves será una jornada difícil para varias provincias del sector oeste de la Argentina.

De esta manera detalló que Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza, registrarán sobre el área cordillerana «vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 75 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h». Hacia el centro de estas provincias, se espera el arribo del viento Zonda «con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 75 km/h».

En tanto el área cordillerana del centro y norte de Neuquén estará bajo alerta por nieve. El SMN informó que el área será afectada por nevadas de variada intensidad, algunas localmente intensas y se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 40 cm.

Con el alerta de nieve, regresan las lluvias a un sector de Neuquén

Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional informó que a Neuquén con la nieve, llegarán las lluvias aunque no serán tan fuertes como para lanzar un alerta.

En el pronóstico del jueves anticipó que en las zonas bajo alerta como la Cordillera de Aluminé , de Chos Malal, de Loncopué, Minas, Picunches y Ñorquín, se esperan precipitaciones que comenzarán a sentirse durante las horas de la tarde y se mantendrán hasta la noche.

Villa La Angostura y sus alrededores, también registrarán lluvias con nevadas en zonas altas. Además el organismo destacó que esta inestabilidad podría continuar hasta el fin de semana con precipitaciones de variada intensidad.