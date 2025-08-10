La feria más grande de Neuquén llega a su final: ¿calor o frío?, lo que anuncia el clima para este domingo

Luego de un gran fin de semana, llegó el último días de la feria más grande de Neuquén. Este domingo 10 de agosto, el Parque Jaime de Nevares será el escenario de este convocante evento que se realiza al aire libre. Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) durante la jornada posiblemente el clima estará a favor. Te contamos los detalles.

El Neuquén Emprende regresó este sábado 9 de agosto y cerrará su nueva edición el domingo 10, en el parque Jaime de Nevares, en pleno centro de la ciudad.

En esta ocasión, sumó a la gran Confluencia de Sabores, como una muestra de lo mejor de la gastronomía local. Además, tendrán un rol destacado los más chicos de la familia, como parte de la celebración del mes de las infancias.

El evento, vale recordar, será desde las 13 y se extenderá hasta las 18, precisaron fuentes oficiales. Ahora bien, ¿qué dice el pronóstico del tiempo para Neuquén capital para este domingo? Veamos.

Vuelve la feria más grande de Neuquén: el pronóstico del tiempo

Este domingo se podrá disfrutar a pleno la nueva edición de la feria más grande de Neuquén, pero uno de los factores a considerar es el pronóstico del tiempo, ya que el evento, que reunirá juegos, emprendedores y mucho sabor, se hará al aire libre.

Según la AIC, se esperan ráfagas que que no superarán los 30 km/h e irán mermando con el paso de las horas. Durante la jornada, la máxima en este caso será de 19°C y la mínima de 2°C, sobre la noche.

Finalmente, aunque no se esperan precipitaciones, la nubosidad durante el segundo día del fin de semana se mostrará alta, pasando de un cielo mayormente despejado a uno cubierto por nubes.

Dónde se realizará la feria más grande de Neuquén y por qué es especial

El evento se desarrollará en el marco del Mes de las Infancias, en uno de los parques más concurridos de la ciudad, ubicado sobre la calle Alderete, entre Illia y Entre Ríos. La iniciativa reunirá a más de 150 emprendedores, música en vivo y espectáculos para todos.

En esta edición, la propuesta gastronómica “Confluencia de Sabores” tendrá un lugar central, acompañada de actividades recreativas pensadas para las familias que recorran el predio durante ambos días.

Además de artesanías, indumentaria y juguetes, la feria se consolida como una vidriera para productores locales. La funcionaria destacó que el evento regresa a los espacios de comercialización luego de una etapa de capacitación y fortalecimiento para los participantes, desarrollada durante abril, junio y julio.

En qué horario se podrá visitar la feria Neuquén Emprende

Neuquén Emprende abrirá sus puertas de 13 a 18 tanto el sábado como el domingo. “Esta edición está pensada para las infancias, con muchas actividades para los más chicos y sus familias”, dijo la secretaria de jefatura de gabinete María Pascualini.

En la edición navideña de diciembre pasado, la convocatoria superó las 70 mil personas, por lo que se espera nuevamente un alto flujo de visitantes en esta oportunidad.

Entre los productos destacados habrá juguetes de tela y madera, muñecos artesanales, ropa infantil y artículos impresos en 3D, entre otros.

Qué actividades y espectáculos habrá en la feria más grande de Neuquén

Durante las dos jornadas, habrá música en vivo, shows infantiles, juegos, inflables y actividades al aire libre. El área de Integración Socioproductiva ofrecerá “Tierra y Colores”, con estaciones de pintura, charlas sobre consumo saludable y una mini huerta.

La propuesta +Familias invitará a compartir experiencias recreativas a cargo de profesores especializados, fomentando el encuentro y el juego en comunidad.

El domingo será el turno de:

El Murgón de la 16: desde las 15:30 a las 16.

Joaquín Di Magic Show: desde las 16 a las 17.

Rondas de Canciones en Concierto: desde las 17 a las 18.

Qué es la Confluencia de Sabores y qué ofrecerá en esta edición

Confluencia de Sabores, el espacio gastronómico de la feria, reunirá propuestas para todos los paladares: lomos, hamburguesas, panchos, shawarma, jugos, cervezas artesanales y gin.

La variedad de opciones convierte a este sector en uno de los más visitados, ideal para hacer una pausa en el recorrido y compartir un momento entre amigos o familia.

Este espacio se complementa con el trabajo de emprendedores gastronómicos que, gracias al apoyo municipal, cuentan con salas de elaboración para producir bajo estándares de calidad.

“Los emprendedores solo deben llevar sus productos; los trayectos formativos son gratuitos y, para quienes trabajan en gastronomía, contamos con dos salas de elaboración”, señaló Pascualini.