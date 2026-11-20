El área de Zoonosis de la Municipalidad de Patagones advirtió sobre un aumento en la presencia de yararás ñatas en distintos sectores del distrito. La situación estaría relacionada con las lluvias, la humedad y las temperaturas elevadas registradas durante los últimos días.

Según informaron desde el organismo municipal, estas condiciones climáticas favorecen la aparición de estos reptiles, que suelen encontrarse en zonas rurales, aunque también pueden ingresar a patios, terrenos y otros espacios con vegetación.

Ante este escenario, solicitaron a la comunidad extremar las precauciones al realizar actividades al aire libre y al transitar por lugares donde podrían encontrarse serpientes.

Cómo prevenir mordeduras de yararás

Zoonosis difundió una serie de recomendaciones para reducir el riesgo de encuentros accidentales con estos animales:

Utilizar botas y guantes al trabajar en patios, terrenos y zonas rurales.

Mantener el pasto corto y retirar acumulaciones de leña, chapas y escombros, que pueden funcionar como refugio para las serpientes.

Evitar caminar descalzo o con calzado abierto, especialmente en sectores con vegetación.

Iluminar el camino durante la noche y utilizar linternas cuando sea necesario.

Mantener a perros y gatos alejados de las serpientes.

Estas medidas cobran especial importancia durante los períodos de temperaturas elevadas y humedad, cuando pueden aumentar los encuentros con estos reptiles.

Qué hacer ante una mordedura de yarará

Desde el área municipal recordaron que la mordedura de una yarará requiere atención médica inmediata, debido a que se trata de una serpiente venenosa.

Ante un episodio de este tipo, la principal recomendación es acudir de inmediato al centro de salud más cercano. También remarcaron que no se deben realizar torniquetes, cortes sobre la herida ni intentar succionar el veneno, ya que estas prácticas pueden agravar la situación.

Además, aconsejaron no manipular ni intentar capturar al animal, para evitar nuevas mordeduras y reducir los riesgos durante la emergencia.

La advertencia alcanza a zonas rurales y urbanas

La alerta está dirigida especialmente a quienes viven o realizan actividades en sectores rurales del partido de Patagones. Sin embargo, las recomendaciones también son importantes para los vecinos de áreas urbanas y suburbanas.

Desde Zoonosis insistieron en la necesidad de mantener limpios los espacios exteriores y adoptar medidas de protección durante las tareas cotidianas. Bajo la consigna “Cuidémonos entre todos”, el área municipal busca reforzar la prevención y recordar la importancia de actuar rápidamente ante una mordedura.