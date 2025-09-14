Alerta por lluvia en la cordillera: cuándo empieza y qué sector de la Patagonia se verá afectado

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por fuertes lluvias en una provincia de la Patagonia. Se esperan que el agua se acumule superando los parámetros normales en algunos puntos. Además, podría significar también la caída de nieve en la zona.

Desde el SMN anunciaron que este lunes 15 de septiembre llegarán a la cordillera de Chubut intensas lluvias que caerán de manera persistente y con acumulaciones que rondarán entre los 20 y 30 milímetros. Las precipitaciones se darán, sobretodo, en las áreas más elevadas.

Además, anuncian la posible llegada de nieve a la zona. Esto será durante la noche del lunes y podría extenderse hasta la madrugada del martes.

Cuáles son las zonas afectadas por la alerta por lluvias intensas en Chubut este lunes

El SMN detalló que la alerta, que anticipa fuertes lluvias, rige para las siguientes regiones del oeste chubutense: