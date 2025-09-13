El viento no se quiere ir del Alto Valle: ¿a qué hora llegan las ráfagas que podrían superar los 50 km/h?

El frío se va despidiendo de la región, pero el viento se aferra al Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Este sábado el clima se vestirá de primavera, pero también se harán sentir las ráfagas de hasta 50 km/h. Acá te brindamos el detalle del clima.

Según lo detallado por el Servicio Meteorológico Nacional, este sábado se esperan temperaturas que rozarán los 20°C, un clima ideal para disfrutar al aire libre y disfrutar del sol.

Pero también habrá viento, por lo que te recomendamos revisar las horas recomendadas para salir.

El clima del Alto Valle de Neuquén y Río Negro

Como ya lo anticipamos, la temperatura máxima en ciudades como Roca y Neuquén capital alcanzarán y podrían superar los 20°C. En tanto la mínima será 9°C.

El cambio será notable y llega como un respiro después de varias semanas con temperaturas bajas. Pero a tener en cuenta, el otro protagonista del día será el viento que si bien no llega con alerta, registrará ráfagas con velocidades de hasta 50 km/h o incluso superarlas.

Según los pronósticos, las ráfagas de viento más fuertes se registrarán durante la tarde.