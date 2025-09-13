El viento no se quiere ir del Alto Valle: ¿a qué hora llegan las ráfagas que podrían superar los 50 km/h?
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un sábado complicado ya que se registrarán fuertes ráfagas de viento. Acá el detalle.
El frío se va despidiendo de la región, pero el viento se aferra al Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Este sábado el clima se vestirá de primavera, pero también se harán sentir las ráfagas de hasta 50 km/h. Acá te brindamos el detalle del clima.
Según lo detallado por el Servicio Meteorológico Nacional, este sábado se esperan temperaturas que rozarán los 20°C, un clima ideal para disfrutar al aire libre y disfrutar del sol.
Pero también habrá viento, por lo que te recomendamos revisar las horas recomendadas para salir.
El clima del Alto Valle de Neuquén y Río Negro
Como ya lo anticipamos, la temperatura máxima en ciudades como Roca y Neuquén capital alcanzarán y podrían superar los 20°C. En tanto la mínima será 9°C.
El cambio será notable y llega como un respiro después de varias semanas con temperaturas bajas. Pero a tener en cuenta, el otro protagonista del día será el viento que si bien no llega con alerta, registrará ráfagas con velocidades de hasta 50 km/h o incluso superarlas.
Según los pronósticos, las ráfagas de viento más fuertes se registrarán durante la tarde.
