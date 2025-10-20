Alerta por lluvias intensas y viento en Neuquén, Río Negro y diez provincias más

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía este lunes sus alertas por fuertes precipitaciones en la cordillera de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. La semana inicia con condiciones climáticas adversas en estas regiones patagónicas, según lo informado por el organismo.

De esta forma, se activó un alerta amarillo para las zonas cordilleranas de Neuquén, Río Negro y Chubut anticipando la continuidad de lluvias intensas a lo largo de la jornada.

El aviso del SMN busca alertar a los residentes y visitantes de estas áreas sobre los posibles efectos de las precipitaciones.

«El área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de forma puntual. Los mayores acumulados se esperan en las zonas más elevadas«, indicaron.

Alerta meteorológica por viento fuerte en Buenos Aires y otras seis provincias: las recomendaciones

El mal clima se mantiene este lunes en varias algunas zonas del país, para las que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por viento fuerte.

Se trata de un alerta amarillo que sigue para zonas de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Rioja y Catamarca. De acuerdo con el reporte del organismo, “el área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h”.