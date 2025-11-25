Alerta por lluvias, tormentas y hasta granizo en la Patagonia: cuáles son las provincias afectadas este martes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a lanzar alertas por diferentes eventos climáticos adversos como tormentas y lluvias fuertes, fenómenos que impactarán en una gran extensión del territorio nacional durante la jornada de este martes.

El fenómeno de tormentas, con posible caída de granizo, afectará a zonas de la provincia de Mendoza; mientras que el aviso por lluvias alcanza a regiones del sur, en Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Alerta por tormentas fuertes en Mendoza

Para esta zona, el SMN indica que el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 80 km/h y caída de agua en períodos cortos.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Alerta por lluvias fuertes en Santa Cruz y Tierra del Fuego

En este caso, el aviso indica que el área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes en la zona de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 15 mm, pudiendo ser superados de forma puntual, sobre todo en zonas más elevadas.