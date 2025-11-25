Con casi 40ºC Neuquén fue la ciudad más calurosa del país y superó el promedio de temperaturas en noviembre

Neuquén en el top de las ciudades más calurosas del país. Foto. Matías Subat.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante el lunes la ciudad de Neuquén fue la ciudad más cálida del país, con un pico que alcanzó los 39,2ºC. Este martes 25 de noviembre esta capital de la Patagonia vuelve a registrar temperaturas elevadas. Se superó el valor promedio del mes.

El top de las ciudades más calurosas, con Neuquén a la cabeza

«La ciudad de Neuquén superó el valor medio de temperatura para el mes de noviembre y ayer fue la más cálida del país», informó hoy el SMN.

Además enumeró que luego de Neuquén, el lunes le siguieron en el top:

La Rioja: 37.6ºC

Victorica: 37.5ªC

Río Colorado: 37.4ºC

Rivadavia: 37ºC

San Juan: 37ºC

Villa Reynolds: 36.6ºC

San Rafael: 36.6ºC

San Martin (Mendoza) 36.1ºC

Santa Rosa: 36.1ºC

El detalle del tiempo para el Alto Valle de Neuquén y Río Negro

El SMN precisó en su pronóstico para este martes que en ciudades como Neuquén y Roca, la temperatura máxima alcanzará los 35°C.

Se esperan presencia de viento leve, su velocidad rozará los 24 km/h y en tanto las ráfagas serán de 34 km/h.

La franja horaria más complicada por la intensidad del calor será durante la tarde. A partir del mediodía la temperatura llegará a los 30°C y luego ascenderá hasta los 36°C, entre las 15 y las 18.