Intensa búsqueda de las tres personas desaparecidas en el río Negro: qué se sabe hasta el momento

Una intensa búsqueda se desarrolla en Conesa desde la tarde del domingo, donde tres integrantes de la colonia menonita recientemente instalada en Valle Medio desaparecieron en el río Negro. Según las primeras informaciones, una adolescente de 16 años habría ingresado al agua y fue arrastrada por la corriente, y su padre y su hermano se lanzaron para rescatarla, pero también desaparecieron.

La denuncia se registró este domingo por la tarde e indicó que las tres personas se encontraban en el campo “La Asunción”, ubicado sobre Ruta 55, camino a Guardia Mitre. Desde la Comisaría 20 informaron que el aviso fue realizado por un trabajador metalúrgico cerca de las 16.15, quien fue testigo de la dramática secuencia.

Cerca de las 19 hs finalizó la búsqueda el día domingo. Foto: Gentileza FM Exitos.

En su declaración, el hombre explicó que la primera en ingresar al agua fue Ana Neufeld, de 16 años, quien pocos minutos después fue arrastrada por la fuerte corriente. Su padre, Jacobo Neufeld, y su hermano, David Neufeld, de 20 años, se arrojaron al río para intentar ayudarla, pero ambos también desaparecieron.

Los testigos se trasladaron inmediatamente hasta la comisaría para realizar la denuncia.

Cómo avanza la búsqueda

Desde el domingo por la tarde, trabajan en la zona la Brigada Rural, Prefectura Naval, personal policial y bomberos, realizando rastreos en la costa y sobre el curso del río Negro, especialmente desde el kilómetro 227 de la Ruta Provincial 53.

Las tareas continúan este lunes con el apoyo de la Prefectura Naval Argentina y el uso de un dron para avistamiento aéreo, puesto a disposición por el Cuerpo de Criminalística de la Policía de Río Negro, con el objetivo de ampliar el alcance del operativo.

Hasta el momento, no se han encontrado rastros de los tres desaparecidos, por lo que los trabajos se mantienen de manera ininterrumpida.