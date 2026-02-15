Alerta por tormentas en el AMBA y en siete provincias este domingo, con ráfagas de 90 km/h y ocasional granizo

Hay alerta por tormentas eb el SMN este domingo. Foto: Gentileza NA.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas en el AMBA y en siete provincias este domingo 15 de febrero. Se esperan ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Conocé cuáles son las zonas afectadas hoy por las condiciones del tiempo.

Alerta por tormentas, con ráfagas: las provincias afectadas

El organismo nacional señaló que la tormentas afectará Buenos Aires, Entre Rios, Santa Fe, Córdoba, La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero.

«El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual», describió el SMN.

Alerta en el AMBA: hasta cuándo seguirán las tormentas

Con Noticias Argentinas

Hacia el final del día, las condiciones meteorológicas comenzarán a mostrar una leve mejoría, aunque la humedad y las altas temperaturas seguirán siendo protagonistas. Según el reporte oficial, «el AMBA y varias zonas del centro del país se preparan para el cese de las lluvias a partir del lunes», jornada en la que se espera un cielo parcialmente nublado pero con una máxima que volverá a ascender hasta los 30 grados.

A pesar del alivio temporario, el calor se mantendrá estable durante el resto de la semana, alcanzando picos de 32 grados hacia el miércoles.

Recomendaciones durante la alerta por tormentas este domingo

Las recomendaciones del SMN durante la alerta por tormentas:

Evitar salir.

No sacar la basura y limpar desagües y sumideros.

Desconectar los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.