Alerta por tormentas, posible granizo y ráfagas en trece provincias este lunes: advertencia por viento en un sector de la Patagonia
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó sobre las condiciones del tiempo este 15 de diciembre.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas fuertes, posible caída de granizo y viento en trece provincias. Hay una advertencia para un sector de la Patagonia este lunes 15 de diciembre.
Las provincias afectadas por tormentas este lunes
La advertencia por tormentas alcanza a Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Misiones.
«El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual», indicó el SMN.
La alerta es para este lunes por la tarde y noche.
Alerta por viento y ráfagas este lunes en Santa Cruz
Por otro lado, hay una alerta hoy en Salta y en Santa Cruz.
«El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h», indicó el SMN.
Recomendaciones durante la alerta por tormentas
Sugerencias del SMN mientras dure la alerta:
- Evitar salir.
- No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.
- Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.
- Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si se está al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
