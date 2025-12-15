Alerta por tormentas, posible granizo y ráfagas en trece provincias este lunes: advertencia por viento en un sector de la Patagonia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas fuertes, posible caída de granizo y viento en trece provincias. Hay una advertencia para un sector de la Patagonia este lunes 15 de diciembre.

Las provincias afectadas por tormentas este lunes

La advertencia por tormentas alcanza a Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Misiones.

«El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual», indicó el SMN.

La alerta es para este lunes por la tarde y noche.

Alerta por viento y ráfagas este lunes en Santa Cruz

Por otro lado, hay una alerta hoy en Salta y en Santa Cruz.

«El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h», indicó el SMN.

Recomendaciones durante la alerta por tormentas

Sugerencias del SMN mientras dure la alerta: