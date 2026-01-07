Alerta por tormentas y granizo este miércoles en Neuquén y siete provincias más: el detalle
Las precipitaciones son para el miércoles 7 y afectará a varias provincias del sector norte y oeste.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre la presencia de tormentas fuertes y posible caída de granizo en diversos lugares del país. El temporal afectará a ocho provincias del oeste y noroeste del territorio nacional.
Las tormentas afectarán a distintas provincias, las cuales son: Jujuy Salta, Tucumán, Catamarca, San Juan, La Rioja, Mendoza y parte de Neuquén. Según detallaron desde el SMN, mencionaron que: «Algunas tormentas serán fuertes o severas. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.»
Según revelaron los análisis del SMN, se prevé una caída de entre 20 y 50 mm con posibilidad de superarse. Estas condiciones pueden incrementarse en zonas de alta cordillera con caída de nieve y/o granizo.
Alerta por tormentas y granizo: qué zonas afectará en Neuquén
El temporal afectará a varias localidades del norte neuquino, con posible caída de granizo. Los departamentos que están bajo alerta son:
- Pehuenches
- Minas
- Chos Mala
- Loncopué
- Ñorquín
- Picunches
- Picún Leufú
- Añelo
- Confluencia
Ante esta situación, la capital Neuquina está incluida como una de las ciudades afectadas por las tormentas.
Alerta por tormentas y granizo: qué pasará en Río Negro
El SMN no incluyó a la provincia de Río Negro como parte de las zonas afectadas por el temporal, aunque las variaciones climáticas pueden modificar la trayectoria y en donde caiga la lluvia.
Aunque no estén en el radar de alerta, si hay localidades limítrofes a zonas afectadas que deberán estar atentas ante el cambio de dirección de las tormentas. Entre ellas Cipolletti, Allen, Fernández Oro, Roca, 25 de Mayo y Cinco Saltos.
Las recomendaciones del SMN ante la alerta por tormentas de este miércoles
Como medida de precaución ante el temporal, el SMN recomendó:
- Evitar salir.
- No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.
- Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.
- Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
