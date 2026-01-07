Alerta por tormentas y granizo este miércoles en Neuquén y siete provincias más: el detalle

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre la presencia de tormentas fuertes y posible caída de granizo en diversos lugares del país. El temporal afectará a ocho provincias del oeste y noroeste del territorio nacional.

Las tormentas afectarán a distintas provincias, las cuales son: Jujuy Salta, Tucumán, Catamarca, San Juan, La Rioja, Mendoza y parte de Neuquén. Según detallaron desde el SMN, mencionaron que: «Algunas tormentas serán fuertes o severas. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.»

Según revelaron los análisis del SMN, se prevé una caída de entre 20 y 50 mm con posibilidad de superarse. Estas condiciones pueden incrementarse en zonas de alta cordillera con caída de nieve y/o granizo.

Mapa de las provincias afectadas por el temporal de lluvias y granizo (Foto: SMN)

Alerta por tormentas y granizo: qué zonas afectará en Neuquén

El temporal afectará a varias localidades del norte neuquino, con posible caída de granizo. Los departamentos que están bajo alerta son:

Pehuenches

Minas

Chos Mala

Loncopué

Ñorquín

Picunches

Picún Leufú

Añelo

Confluencia

Ante esta situación, la capital Neuquina está incluida como una de las ciudades afectadas por las tormentas.

Alerta por tormentas y granizo: qué pasará en Río Negro

El SMN no incluyó a la provincia de Río Negro como parte de las zonas afectadas por el temporal, aunque las variaciones climáticas pueden modificar la trayectoria y en donde caiga la lluvia.

Aunque no estén en el radar de alerta, si hay localidades limítrofes a zonas afectadas que deberán estar atentas ante el cambio de dirección de las tormentas. Entre ellas Cipolletti, Allen, Fernández Oro, Roca, 25 de Mayo y Cinco Saltos.

Las recomendaciones del SMN ante la alerta por tormentas de este miércoles

Como medida de precaución ante el temporal, el SMN recomendó: