Viernes en Patagonia: sol y días cálidos en Neuquén, el Alto Valle y la costa de Río Negro, ¿qué pasa con las heladas?

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) confirmó que gran parte de la región patagónica tendrá tiempo bueno, soleado y calmo, acompañado de heladas matinales, características que continuarán durante este viernes. Según el organismo, se espera que las condiciones de estabilidad se mantengan, permitiendo jornadas agradables y soleadas en ciudades de Neuquén y Río Negro.

El fin de semana traerá un ascenso de la temperatura, con la llegada de vientos del norte que traerán aire más cálido, especialmente durante las tardes.

De cara al inicio de la próxima semana, la AIC anticipa un cambio en el escenario meteorológico en la cordillera, con lluvias y nevadas previstas para el martes, afectando principalmente zonas de montaña y rutas de alta altitud.

Neuquén: viernes con cielo despejado y temperaturas en aumento

Este viernes Neuquén amanecerá con un clima despejado y temperaturas agradables, ideales para actividades al aire libre. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la máxima alcanzará los 14 °C mientras que la mínima descenderá hasta los -2 °C durante la noche.

El viento soplará desde el noreste-noreste (NENE) a 21 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 24 km/h.

Roca y Cipolletti: así estará el clima en el Alto Valle

Este viernes Roca y Cipolletti presentarán un día despejado, ideal para actividades al aire libre. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una máxima de 14 °C y una mínima de -2 °C durante la noche.

Los vientos soplarán del noreste-noreste (NENE) a 19 km/h durante el día y 21 km/h por la noche, con ráfagas que podrían alcanzar los 38 km/h.

Las Grutas: viernes con sol y viento moderado

Este viernes 5 de septiembre, Las Grutas presentará un día mayormente despejado con temperaturas agradables. La máxima será de 15 °C mientras que la mínima nocturna rondará 1 °C, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Los vientos soplarán del norte-noroeste a 14 km/h durante el día y aumentarán a 24 km/h por la noche, con ráfagas que podrían alcanzar los 45 km/h.

Viedma: viernes mayormente despejado en la capital rionegrina

Este viernes Viedma presentará un día mayormente despejado con temperaturas agradables. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la máxima alcanzará los 13 °C y la mínima nocturna será de -2 °C, ideales para actividades al aire libre durante la jornada.

El viento soplará del oeste-sureste (OS) a 13 km/h durante el día y aumentará a 18 km/h por la noche, con ráfagas de hasta 38 km/h.