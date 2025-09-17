Alerta por viento zonda en Mendoza y máximas cercanas a los 30°C para este miércoles

Para este jueves 18 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta para Mendoza por viento zonda. Para este miércoles se esperan temperaturas primaverales.

Zonas afectadas y peores horarios durante la alerta por viento zonda

El SMN comunicó el área alcanzada por la alerta:

Zona baja de Malargüe: tarde y noche del jueves

Precisaron que estará «afectada por viento zonda con velocidades estimadas entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas».

Viento, ráfagas y máximas de 28°C para este miércoles en Mendoza

Según informó la Dirección de Contingencias Climáticas para este miércoles hay previsto nubosidad variable con poco cambio de la temperatura».

Además, «vientos moderados del sector sur» y que estará parcialmente nublado en cordillera.

Se prevé una máxima de 28°C para la jornada de hoy. El jueves también habrá registros cercanos a los 30°C.