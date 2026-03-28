Alertas por tormenta y viento con ráfagas de hasta 90 km/h: seis provincias afectadas, dos en la Patagonia

Tormentas y viento: la alerta que complica a 6 provincias, dos de ellas en la Patagonia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un combo de alertas amarillas que tendrá impacto en varias provincias del país, dos de ellas se ubican en la Patagonia. Según el anuncio, este 28 de marzo se espera una jornada tormenta y viento con ráfagas de hasta 90 km/h.

Las alertas que impactarán en Argentina

La alerta de viento en la Patagonia se concentrará en Santa Cruz y el sur de Chubut. El área será afectada por vientos del noroeste con velocidades entre 40 y 65 km/h. Además resaltó que las ráfagas podrían alcanzar los 90 km/h.

En cuanto a la alerta de tormentas, esta alcanzará a las provincias de San Luis, Buenos Aires, norte de La Pampa y el sur de Córdoba. El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en cortos períodos.

También se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Las provincias bajo alerta

El SMN compartió el mapa con el detalle de las provincias afectadas y así se pudo determinar que será una jornada complicada para: