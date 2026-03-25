Alerta por vientos de 110 km/h en tres provincias de la Patagonia: los peores horarios este miércoles 25 de marzo
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene la vigilancia amarilla para Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Se esperan ráfagas extremas que podrían superar los 110 km/h y lluvias intensas. Mirá el cronograma de viento para hoy.
El otoño se hace sentir con toda su fuerza en el sur del país. Este miércoles 25 de marzo, un sistema de baja presión genera condiciones críticas en la Patagonia, afectando la normal circulación y las actividades al aire libre.
Según el reporte oficial del Servicio Meterológico Nacional, rige una alerta amarilla por vientos intensos del sector oeste que sacudirán a tres provincias durante gran parte de la jornada.
A las velocidades constantes de entre 40 y 65 km/h se le sumarán ráfagas de hasta 110 km/h, un registro que en zonas de meseta y costa puede provocar voladuras de techos, caída de postes y visibilidad nula por polvo en suspensión.
Los peores horarios: el cronograma del temporal en la Patagonia
Para quienes deben transitar las rutas patagónicas o realizar tareas en el exterior, estos son los momentos de mayor peligro detectados por los especialistas:
- Mañana (Hasta las 13:00): comienza el incremento paulatino del viento en Tierra del Fuego y el sur de Santa Cruz. Es la franja con mayor riesgo de lluvias intensas y posible caída de aguanieve en zonas elevadas.
- Tarde (14:00 a 19:00): es el horario más crítico para Chubut (Comodoro Rivadavia, Rawson y Trelew) y el norte de Santa Cruz. Las ráfagas alcanzarán su pico de 110 km/h, coincidiendo con el momento de mayor circulación vehicular.
- Noche: la intensidad comenzará a disminuir lentamente, aunque el alerta se mantiene vigente hasta la madrugada del jueves en algunas zonas costeras.
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