Alerta por vientos de 110 km/h en tres provincias de la Patagonia: los peores horarios este miércoles 25 de marzo

El domingo se suspendió por viento la última fecha de la Fiesta de la Confluencia 2026. Foto: Cecilia Maletti.

El otoño se hace sentir con toda su fuerza en el sur del país. Este miércoles 25 de marzo, un sistema de baja presión genera condiciones críticas en la Patagonia, afectando la normal circulación y las actividades al aire libre.

Según el reporte oficial del Servicio Meterológico Nacional, rige una alerta amarilla por vientos intensos del sector oeste que sacudirán a tres provincias durante gran parte de la jornada.

A las velocidades constantes de entre 40 y 65 km/h se le sumarán ráfagas de hasta 110 km/h, un registro que en zonas de meseta y costa puede provocar voladuras de techos, caída de postes y visibilidad nula por polvo en suspensión.

Los peores horarios: el cronograma del temporal en la Patagonia

Para quienes deben transitar las rutas patagónicas o realizar tareas en el exterior, estos son los momentos de mayor peligro detectados por los especialistas: