El Alto Valle atraviesa un miércoles de aire frío, pero anticipa un fin de semana con máximas de 30°C: detalles del pronóstico

El Alto Valle atraviesa otra jornada fresca. Después del cambio de estación, las temperaturas descendieron notablemente y los días registraron máximas que no superaron los 23°C. A esto se le sumó el factor del viento que influyó en el ingreso de aire frío desde la región cordillerana.

Para este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) pronosticaron temperaturas bajas, sin embargo anticipó que el clima tomará otro rumbo hacia el fin de semana ya que la máxima se ubicará en los 30°C.

Clima en el Alto Valle: el pronóstico para este miércoles 25

De acuerdo al pronóstico, este miércoles 25 la temperatura máxima, tanto en Neuquén como en Roca, alcanzará los 20°C durante la tarde, mientras que la mínima se posicionará en los 6°C, ofreciendo un inicio y un cierre de día considerablemente más fresco.

En cuanto a las precipitaciones, el SMN descartó las alertas y recalcó que las probabilidades durante toda la jornada se mantienen en 0%, consolidando condiciones de tiempo estable en la región.

El factor determinante del día será la intensidad del viento, que se mantendrá leve a moderada. Durante la mañana y la tarde se pronostican velocidades constantes que oscilarán entre los 13 y 22 km/h, con dirección predominante desde el este y el sudeste. Con el correr de las horas, la intensidad disminuirá y en la noche, la velocidad constante se mantendrá entre los 7 y 12 km/h, sin que se registren ráfagas de importancia.

Clima del fin de semana en el Alto Valle: el detalle para Neuquén y Roca

En Roca, se prevé el siguiente clima este fin de semana:

jueves 26 :

temperaturas: máxima de 27°C / mínima de 11°C.

viento: 13 km/h (sudoeste) de día y 15 km/h (oeste) de noche.

ráfagas: 19 km/h durante el día y 25 km/h por la noche.

precipitaciones: inestable con formación de posibles tormentas eléctricas.



máxima de 27°C / mínima de 11°C. 13 km/h (sudoeste) de día y 15 km/h (oeste) de noche. 19 km/h durante el día y 25 km/h por la noche. inestable con formación de posibles tormentas eléctricas. viernes 27:

temperaturas: máxima de 30°C / mínima de 10°C.

viento: 14 km/h (oeste) de día y 26 km/h (sudeste) de noche.

ráfagas: 21 km/h durante el día y 26 km/h por la noche.

precipitaciones: posibles tormentas durante el día; despejado hacia la noche.



máxima de 30°C / mínima de 10°C. 14 km/h (oeste) de día y 26 km/h (sudeste) de noche. 21 km/h durante el día y 26 km/h por la noche. posibles tormentas durante el día; despejado hacia la noche. sábado 28:

temperaturas: máxima de 32°C / mínima de 12°C.

viento: 24 km/h (sudeste) de día y 22 km/h (noroeste) de noche.

ráfagas: 28 km/h durante el día y 22 km/h por la noche.

precipitaciones: tormentas eléctricas, lluvias, chaparrones y granizo durante el día.



máxima de 32°C / mínima de 12°C. 24 km/h (sudeste) de día y 22 km/h (noroeste) de noche. 28 km/h durante el día y 22 km/h por la noche. tormentas eléctricas, lluvias, chaparrones y granizo durante el día. domingo 29:

precipitaciones: tormentas eléctricas, lluvias, chaparrones y granizo durante el día.

viento: 24 km/h (oeste) de día y 12 km/h (oeste) de noche.

ráfagas: 31 km/h durante el día y 12 km/h por la noche.

precipitaciones: tormentas eléctricas con granizo (día) y lluvias débiles dispersas (noche).

En tanto, en Neuquén se espera un fin de semana con las siguientes condiciones: