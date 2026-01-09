Ampliación de obras educativas en Chos Malal: la Escuela 225 retiró 25 tráilers que operaban como aulas

Rolando Figueroa anunció la ampliación de la escuela N° 225 de Chos Malal y la extracción de trailers como aulas (Foto: Secretaría de prensa de Neuquén)

La escuela primaria N.º 225 de Chos Malal anunció su ampliación de infraestructura para el desarrollo del área educacional en 2023. Para no detener las actividades, se instalaron 700 tráilers para complementar las aulas, salones y sanitarios del sistema educativo.

Tras el avance de la edificación, se realizó el acto de refundación el 19 de diciembre con el anuncio del edificio renovado con 236 metros cuadrados. La institución posee una matrícula de 249 estudiantes, distribuidos entre los turnos mañana y tarde.

El gobernador de la Provincia de Neuquén, Rolando Figueroa, dirigió el acto confirmando una ampliación de 695 metros cuadrados, la obra encarada por la actual gestión del gobierno provincial demandó una inversión total de 2.496.382.104,98 pesos.

Tras iniciarse las actividades de obra, el desarrollo educacional actuaba en 700 tráilers para complementar establecimientos que quedaron excedidos en su matrícula o directamente habían surgido en dichos dispositivos. Esa cifra se logró disminuir a 569 tráileres y continuará reduciéndose en la medida en que se vayan inaugurando nuevas obras.

Ampliación de obras educativas en Chos Malal: Rolando Figueroa hizo acto de presencia en la inauguración

Durante el acto de inauguración, que coincidió con el de egreso de la camada 2025, participó el gobernador Rolando Figueroa, las ministras de Educación, Soledad Martínez y de Infraestructura, Tanya Bertoldi; el intendente de la localidad Nicolas Albarracín, la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE) Glenda Temi, y la directora institucional Graciela Orellana, junto con estudiantes, docentes y familias.

Durante el acto, el gobernador manifestó su alegría con el avance de la obra: “Estamos muy contentos con el trabajo que venimos realizando. Ha sido muy importante poner en orden la provincia. Apenas asumimos, al otro día recorrimos la Escuela 225. Había un contrato firmado que hubo que renegociar porque no se avanzaba con la obra”.

Debido a las demoras con el avance del edificio, agradeció la calma de los vecinos y estudiantes que forman parte de la comunidad: “Agradezco la paciencia y el compromiso de los docentes, estudiantes y de las familias”. A su vez, aseguró que la generación de egresados del 2026 se recibirá en el edificio ya concluido: “el año que viene los chicos van a empezar a cursar en un edificio renovado”.