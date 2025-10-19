Añelo celebra sus 110 años con música, campo y producción

Con tres días de música, tradición y producción regional, la localidad de Añelo celebra su 110° aniversario junto a la cuarta edición de la Fiesta Provincial de los Productores, que reunió a miles de visitantes en un ambiente de fiesta y orgullo comunitario.

Aniversario de Añelo y Fiesta de los Productores

El evento comenzó el viernes 17, con la apertura de la feria local, talleres culturales y la presentación de artistas nacionales en el escenario principal, entre ellos No Te Va Gustar, Ángela Leiva y Luck Ra.

También participaron Santi Cairo, Cristian Herrera y Sele Vera, entre otros. La programación cerró la primera jornada con una bailanta campera y el sorteo de dos autos 0 km entre quienes adquirieron el bono de participación.

Cada noche una multitud participa de los festejos y de los shows musicales. Foto Oscar Livera.

La primera noche tuvo un marco multitudinario y un clima de celebración. El viernes, la banda uruguaya No Te Va Gustar hizo vibrar a la multitud con sus clásicos y una puesta en escena que combinó energía, emoción y rock. La gente acompañó coreando cada tema, en una jornada que marcó el inicio de un fin de semana inolvidable para Añelo.

Durante el sábado, las actividades pusieron en valor la identidad productiva y criolla. Hubo muestras de productos locales, desde chivos hasta hortalizas, además de demostraciones y competencias de destrezas criollas, comidas típicas y un amplio espacio de feria de artesanos y emprendedores.

Los foodtrucks gastronómicos son uno de los puntos más atractivos para el público. Foto Oscar Livera.

Entre ellos estuvo Marité Villar, productora de aromáticas, quien valoró la oportunidad de mostrar el trabajo de los pequeños productores. “Vivo en la meseta y en mi patio produzco. Hago subproductos secos, cosmética natural, licores y dulces con fruta agroecológica. La idea es producir y hacer red con los vecinos para promocionar lo nuestro. Es importante mostrar que somos muchos productores en Añelo: primero fue tierra de productores y después, petrolera. Nuestra idea es rescatar las plantas nativas y sus propiedades”, expresó.

El cierre será hoy, en coincidencia con el Día de la Madre, y habrá jineteadas y destrezas gauchas. Mañana, fecha del aniversario, se realizará el acto oficial y el desfile cívico, que coronarán cuatro días de festejos en los que la comunidad entera se reencuentra con su historia.

La Feria de Productores es una puesta en valor del trabajo de los emprendedores locales. Foto Oscar Livera.