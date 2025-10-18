Fiesta fierrera en Roca: 55 autos antiguos participaron de la Manzana Clásica en Paso Córdoba

Este sábado se realizó la 16° edición de la Manzana Clásica, organizada por el Club de Antigüedades Móviles que este año cumplió 25 años desde su fundación. El evento comenzó en «La Pulpería» de Paso Córdoba y se extenderá hasta el final de la jornada con distintas actividades.

Alrededor de las 9 de la mañana, más de 60 autos ya habían plantado bandera en las bardas de General Roca. Cientos de asistentes se deleitaban mirando las reliquias móviles que reivindican lo antiguo en momentos donde lo añejo está cada vez más desprestigiado.

Uno de los autos más llamativos fue el Chevrolet Impala, que con su rojo fuerte se llevó todas las miradas de los amantes de los fierros. El binomio fue restaurado por completo y hoy regresó a las carreras luego de años.

Foto: Andrés Maripe

Las actividades comenzaron con un desayuno brindado por CAM a los competidores de la carrera, que antes de ponerse al volante compartieron risas y anécdotas. Tras más de una hora, se convocó a los pilotos a una charla informativa, en donde se entregó la hoja de ruta de la jornada.

Alrededor de las 10:30, se prendió el cronómetro y cada uno de los binomios comenzó su travesura por Ruta Provincial N°6 hasta Casa de Piedra. Algunos en solitario, otros con copiloto o familiares, pero con un mismo objetivo: disfrutar con amigos y familia.

Foto: Andrés Maripe

Luego de la prueba cronometrada, se realizó un almuerzo en Jockey Club. El cierre de oro del 25° aniversario será por la noche, con la cena – show, que tendrá sorteos, premiaciones, homenajes y mucho más.

Las reglas de la prueba cronometrada de la Manzana Clásica

En la antesala del comienzo de la prueba cronometrada, Wenceslao Rodríguez, integrante del Club de Antiguedades Móviles habló con RIO NEGRO y expresó su alegría por el evento: «Tuvimos una convocatoria excelente, 55 autos participarán de la competencia y algunos más están en exhibición».

Foto: Andrés Maripe

Leonardo Franquez, dueño de una Renault Fuego modelo 1984, dio más precisiones sobre la carrera: «Es al revés de una carrera normal, es con tiempos estipulados«, explicó. A su vez, recalcó algunas particularidades: «A los pilotos le damos la velocidad a la que debería ir. Las posiciones se arman según la diferencia de tiempo que ellos hagan». Debido a la diferencia de autos, la sesión se divide en dos categorías: baja y alta, según el vehículo que traiga.

La planilla que recibió cada participante.

«El objetivo principal del CAM es preservar la historia y el patrimonio regional»

El CAM se formó en noviembre del 2000 y en la actualidad tiene 93 socios: «Es una institución que abarca todo tipo de transportes antiguos: carruajes, bicicletas y motos antiguas. El objetivo principal del CAM es preservar la historia y el patrimonio regional».

Foto: Andrés Maripe

Al ser consultado sobre lo que significa CAM en su vida, Wenceslao dijo: «Es un club de amigos, abierto a la sociedad y los autos antiguos son una excusa». Las actividades de la institución no solo son fierreras: «Participamos en desfiles de distintas localidades, hacemos paseos regulados nacionales e internacionales y se realizan campañas solidarias en la ciudad y en la Linea Sur«.

Con orgullo, Wesceslao compartió cuáles son los autos más veteranos del club: «El auto más antiguo es un Ford T 1912. También hay un Chevrolet 1925, restaurado hace años», resaltó.

Marcelo Ibañez, integrante de CAM hace 10 años, contó el lazo familiar con su camioneta Ford F100 modelo 1980: «Mi papá me la heredó a mí, y ahí comenzó mi amor hacia los autos«. Esta pasión también se la trasladó a su familia: «A mi hijo le encantan los autos y eso me enorgullece», dijo emocionado.

Una de las dificultades de los autos antiguos es el mantenimiento: «Cuesta mucho conseguir los repuestos de autos como Packard o Plymouth, pero para nosotros es un hobby y nos da gusto hacer esto«, dijo Leonardo. Varios binomios han sido restaurados desde cero, pero lleva su tiempo: «Puede tardar entre 2 o 3 años, dependiendo el tiempo y las ganas que tengas», resaltó Marcelo.

Con una jornada repleta de actividades, los autos antiguos volvieron a ser noticia. Con el pasar de los años, los binomios clásicos perduran en la memoria colectiva de los amantes de los fierros, que nunca van a abandonar su pasión y seguirán firmes restaurando y corriendo en sus autos.