ANMAT prohibió el uso de un dispositivo de depilación láser por irregularidades: los detalles

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) resolvió prohibir la comercialización, uso y distribución en todo el país de un equipo de depilación láser de la marca Alma Lasers Soprano Ice, tras detectar irregularidades en su comercialización e ingreso a la Argentina.

A partir de esta alerta, la Anmat coordinó una inspección en el centro estético Modelarte Medicina Estética S.R.L., ubicado en la ciudad de Rosario, Santa Fe, donde presuntamente operaba el equipo denunciado.

La resolución fue formalizada a través de la Disposición 5172/2026, publicada en el Boletín Oficial, e involucra al producto Alma Lasers Soprano Ice – SN S12ICE2382, fabricado en noviembre de 2018.

La actuación del organismo regulador comenzó a raíz de una denuncia formulada por la empresa Sirex Médica S.A., firma habilitada como la única importadora oficial en la Argentina de la tecnología perteneciente a Alma Lasers.

De acuerdo con las verificaciones efectuadas con el fabricante original, la unidad identificada con el número de serie SN S12ICE2382 había sido vendida originalmente a Portugal en el año 2018, confirmando que nunca fue ingresada por los canales legales autorizados en el país.

Cómo se realizó el operativo de rastreo de los dispositivos

Durante el procedimiento en el establecimiento rosarino, las autoridades detectaron tres equipos de depilación que ya contaban con prohibición previa por carecer de registro sanitario, aunque no hallaron la unidad objeto de la denuncia.

El dispositivo afectado es un equipo médico de clase de riesgo III utilizado para la remoción del vello por fototermólisis, cuyo uso sin la debida calibración o control sanitario representa riesgos significativos de quemaduras y lesiones tanto para los pacientes como para los operadores.

Ante la imposibilidad de certificar la trazabilidad, el estado de conservación o el funcionamiento técnico del aparato, la Anmat requirió la intervención de la Coordinación de Asuntos Judiciales para avanzar con la investigación en sede judicial.

En el mismo acto normativo, la Anmat notificó de la medida a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial para prevenir su venta en plataformas de comercio electrónico y proteger a la población general.

Con información de Infobae