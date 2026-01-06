Anmat advirtió sobre una «bacteria» peligrosa en una leche de fórmula: cuál es la marca que no se podrá vender

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) comunicó que la empresa Nestlé Argentina S.A. realizó el retiro voluntario y preventivo de diversos lotes de fórmulas lácteas en polvo para lactantes.

El motivo de la causa fue la detección de la bacteria Bacillus Cereus. La Anmat informó que la bacteria puede desarrollarse en superficie y agua y ser resistente en exposiciones adversas y puede generar complicaciones alimenticias y en el estado de salud de quien consuma algún producto contaminado.

A su vez, detallaron que fue la misma compañía de alimentos la que detuvo de inmediato la producción, distribución y comercialización del producto. La medida afecta productos de elaboración nacional y un lote importado, distribuidos en la provincia de Santa Fe y con fechas de vencimiento entre diciembre de 2026 y junio de 2027 inclusive.

Dentro del listado donde se encontró la bacteria en la leche de fórmula, se incluyen Nestlé NAN Optipro 1 C/HMO de 400 y 800 gramos, y Nestlé Alfamino, importado desde Suiza.

Bacteria Bacillus Cereus: qué peligros presenta

Según informaron desde la Anmat, la bacteria Bacillus Cereus puede generar intoxicaciones alimentarias y cuadros de diarrea, vómitos, náuseas, dolor abdominal, fiebre y demás complicaciones para quienes lo consuman.

La situación se agrava al constatarse de un alimento para lactantes. Los síntomas se presentan a las pocas horas posteriores del consumo.

Bacteria Bacillus Cereus: qué lotes fueron retirados

Tras la investigación de la autoridad sanitaria y Nestlé Argentina, los lotes contaminados son:

NAN Optipro 1 c/HMO de 400 g, los lotes 517628872A (vencimiento 31/12/2026), 524128872A (28/02/2027) y 524728872A (31/03/2027)

Productos de 800 g: los lotes 517628872A (31/12/2026), 522828872A (28/02/2027), 524128872A (28/02/2027), 528928872A (30/04/2027), 528928872B (30/04/2027), 529028872A (30/04/2027), 533228872B (31/05/2027) y 533328872A (31/05/2027)

En los lotes importados de Alfamino de 400 g, el lote 51690017Y1 (30/06/2027)

Ambas partes confirmaron la prohibición total de elaboración, fraccionamiento y comercialización de todos los productos detallados en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento, tanto en comercios físicos como en plataformas de venta en línea.

Anmat remarcó la advertencia de no consumir estos alimentos, y compartió la línea telefónica 0800-999-8100 para realizar cualquier aviso, reclamo o denuncia, respeto a los alimentos contaminados.