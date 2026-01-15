Apagón masivo en CABA y parte de Buenos Aires: miles de usuarios sin luz en medio de la ola de calor

Un gran apagón se registró este jueves a la tarde en la Ciudad de Buenos Aires y distintas partes del conurbano bonaerense. Reportaron que miles de usuarios se quedaron sin luz en medio de la ola de calor.

Según informó TN, el corte ocurrió luego de las 14.30 y las zonas afectadas corresponden a usuarios de la empresa Edenor.

Entre los barrios porteños sin luz se encuentran Palermo, Belgrano, Recoleta, Colegiales, Villa Devoto, Villa Pueyrredón, Chacarita, Caballito, Saavedra, Villa Ortuzar, Villa Urquiza.

Sin embargo, se desconoce la cantidad de afectados, ya que la página del Ente Regulador de Energía Eléctrica (ENRE) no se encuentra disponible.

El apagón ocurrió en un momento de gran demanda energética, cuando la temperatura superaba los 35°C.

El desafío de la inflación 2026: cómo impactará el aumento de las tarifas

Si bien el gobierno de Javier Milei celebró que el 2025 cerró con una inflación acumulada del 31,5% —la cifra más baja de los últimos ocho años—, el dato de diciembre (2,8%) dejó un sabor agridulce en el mercado. La «foto» del último mes muestra que perforar el piso inflacionario se vuelve una tarea compleja cuando los precios regulados y las tarifas continúan su proceso de ajuste, presionando sobre una economía que todavía no muestra signos claros de rebote en el consumo masivo.

El pico de diciembre, que superó las proyecciones del REM (esperaban 2,3%), no estuvo impulsado por los alimentos —que subieron un 2,4%— sino por los servicios y el transporte. Esto plantea un desafío adicional para 2026: a partir de enero, el Indec estrena una nueva canasta de medición que otorga mayor ponderación a los gastos de servicios (internet, tarifas, telefonía) y menos a los alimentos.

«Es una de cal y una de arena«, señaló el economista. Si el ajuste de tarifas continúa para reducir subsidios, el nuevo índice podría capturar con mayor fuerza esos aumentos, lo que dificulta el objetivo oficial de reducir la inflación anual al 20% para el próximo año.